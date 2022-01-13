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Kadir İnanır aylar sonra ilk kez görüntülendi: Sağlığım yerinde! - Son Dakika

Kadir İnanır aylar sonra ilk kez görüntülendi: Sağlığım yerinde!

13.01.2022 07:47

Kasım ayında Muğla'nın Ortaca ilçesinde aniden rahatsızlanan Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır, kötü günleri geride bıraktı. Beyin damarında pıhtı atması sonucu günlerce hastanede tedavi gören İnanır, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Keyifli halleriyle dikkat çeken oyuncu, "Sağlığım yerinde" dedi.

Usta oyuncu Kadir İnanır, 20 Kasım'da Muğla'nın Ortaca ilçesinde aniden rahatsızlanınca ambulansla Denizli Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne getirilmişti. Acil serviste yapılan tahlil ve tetkikleri sonucu İnanır, beyin damarında pıhtı atması tespit edilip, yoğun bakıma alındı.

"SAĞLIĞIM YERİNDE"

Bir ay içerisinde sağlığına kavuşan İnanır, önceki akşam bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Oldukça keyifli olduğu gözlenen İnanır, "Sağlığım yerinde, her geçen gün daha iyi oluyorum" dedikten sonra aracına bindi.

BEYİN KANAMASI GEÇİRMİŞTİ

Beyin damarına pıhtı attığı tespit edilen İnanır, bir süre yoğun bakımda kaldıktan sonra nöroloji servisinde özel bir odaya alındı. Serviste takibi süren İnanır, aniden beyin kanaması geçirmesi sonucu acil ameliyat edildi. Başarılı geçen operasyonun ardından yeniden yoğun bakımda gözetim altına alınan İnanır, değerlerinin normale dönmesiyle birlikte servise çıkarıldıktan sonra taburcu edilmişti.

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Kadir İnanır, alışveriş, Ortaca, Muğla, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Kadir İnanır aylar sonra ilk kez görüntülendi: Sağlığım yerinde! - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Kadir İnanır aylar sonra ilk kez görüntülendi: Sağlığım yerinde! - Son Dakika
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