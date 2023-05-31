Kadir İnanır, Cannes'daki sözlerinden dolayı eleştirilen Merve Dizdar'a sahip çıktı: Saygılı olun, alkışlayın - Son Dakika
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Kadir İnanır, Cannes'daki sözlerinden dolayı eleştirilen Merve Dizdar'a sahip çıktı: Saygılı olun, alkışlayın

31.05.2023 09:49

Türk tiyatrosunun usta oyuncularından Kadir İnanır, Cannes Film Festivali'nde ödül aldıktan sonra yaptığı konuşmadan dolayı eleştirilen Merve Dizdar'a sahip çıkarak "Saygılı olun, ayağa kalkın ve alkışlayın" dedi.

Merve Dizdar, Nuri Bilge Ceylan'ın yönetmenliğini yaptığı Kuru Otlar Üstüne filmindeki performansıyla 76. Cannes Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü aldı. Oyuncunun ödül aldıktan sonra yaptığı konuşma bir kısım tarafından sert sözlerle eleştirilirken Kadir İnanır'dan destek paylaşımı geldi.

"SAYGILI OLUN, ALKIŞLAYIN"

Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Merve Dizdar ve Nuri Bilge Ceylan'ı tebrik ederek eleştirilere de tepki gösteren Kadir İnanır, "Dünyanın en büyük ikinci film festivali olan Cannes Film Festivali'nde performansıyla ödül alan Merve Dizdar'ı ve filmin yaratıcılarını yürekten kutluyorum. Kompleksli muhterislere ikazımdır; saygılı olun, ayağa kalkın ve alkışlayın" ifadelerini kullandı.

Kadir İnanır, Cannes'daki sözlerinden dolayı eleştirilen Merve Dizdar'a sahip çıktı: Saygılı olun, alkışlayın

"ÖDÜLÜ, TÜRKİYE'DE HAK ETTİĞİ GÜNLERİ YAŞAMAYI BEKLEYENLERE ARMAĞAN EDİYORUM"

Ödülü aldıktan sonra konuşma yapan Merve Dizdar, "Filmde canlandırdığım Nuray karakteri inandığı şeyler ve varoluşu için mücadele veren ve bu uğurda bedeller ödemek zorunda bırakılmış bir kadın. Onu tanımak ve anlamak için uzun uzun çalışmak isterdim ama ne yazık ki yaşadığım coğrafyada bir kadın olmak Nuray'ın ve Nuraylar'ın duygusunu doğduğum günden beri ezbere bilmeyi gerektiriyor. Ödülü Nuray ve onun gibi kadınların mücadelesine güç verebilmek için, kendine layık görülenlere boyun eğmeyip eyleme geçen, bu uğurda her şeyi göze alan ve ne olursa olsun umut etmekten vazgeçmeyen tüm kız kardeşlerime ve Türkiye'de hak ettiği güzel günleri yaşamayı bekleyen tüm mücadeleci ruhlara armağan ediyorum" demişti.

Kadir İnanır, Cannes'daki sözlerinden dolayı eleştirilen Merve Dizdar'a sahip çıktı: Saygılı olun, alkışlayın
YORUMLAR (4)
  • Murat Sarıal: ülke ve hükümet aleyhine konuşmak zorunda konuşmasaydı o ödülü alabilirmiydi. orhan pamuk da aynısını yaptılar. kendi ekmek yedigin yeri eleştirmeden sana o ödülü versinlerde görelim bakalım. halk insanlar ülkesini sevenler bunları görüyor. Cevap Yaz 12 12 Yayından Kaldır
  • Ahmet yilmaz: Sayîn Merve dizdari tebrik ediyorum ve basarisindan dolayi kutluyorum Cevap Yaz 12 17 Yayından Kaldır
  • Murat Sarıal: türkiye nin hak ettigi günler 60 lı yıllardaki idam darbe, 70 li yıllardaki darbe karışıklık, 80 yıllardaki darbe fakirlik, 90 lı yıllardaki suikastler faili meçhul cinayetler. türkiye eski günlerde bunlarımı hak etti sevgili dizdar. Cevap Yaz 25 21 Yayından Kaldır
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Kadir İnanır, Merve Dizdar, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kadir İnanır, Cannes'daki sözlerinden dolayı eleştirilen Merve Dizdar'a sahip çıktı: Saygılı olun, alkışlayın - Son Dakika


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