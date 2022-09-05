TikTok fenomeni ve 2017 güzellik yarışması finalisti Tanya Pardazi paraşütle yere çakıldı - Son Dakika
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TikTok fenomeni ve 2017 güzellik yarışması finalisti Tanya Pardazi paraşütle yere çakıldı

05.09.2022 08:17

Kanadalı TikTok fenomeni ve 2017 güzellik yarışması finalisti Tanya Pardazi, tek başına yaptığı serbest paraşüt dalışında paraşütü geç açılınca yere çakılarak yaşamını yitirdi. 21 yaşındaki genç güzelin feci şekilde can verdiği olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Toronto Üniversitesi öğrencisi olan Tanya, bir süre paraşüt eğitimi aldıktan sonra, tek başına dalış yapma seviyesine geldi. Genç fenomenin ilk dalışı ise hayatının sonu oldu. Tanya, paraşütü geç açılınca yere çakıldı.

YERE ÇOK YAKINKEN AÇILDI

Yapılan açıklamada Tanya'nın yere çok yaklaştığı için açılan paraşüt kendisini havada tutacak kadar açılmadığı için yere çakıldığı belirtildi.

Paraşüt tutkusu güzel fenomeni mezara soktu

YAPILAN MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Tanya, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Paraşüt tutkusu güzel fenomeni mezara soktu
Paraşüt tutkusu güzel fenomeni mezara soktu
Paraşüt tutkusu güzel fenomeni mezara soktu
Paraşüt tutkusu güzel fenomeni mezara soktu
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Kanada, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin TikTok fenomeni ve 2017 güzellik yarışması finalisti Tanya Pardazi paraşütle yere çakıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: TikTok fenomeni ve 2017 güzellik yarışması finalisti Tanya Pardazi paraşütle yere çakıldı - Son Dakika
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