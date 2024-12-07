Kanal D'nin Uzak Şehir Dizisi Yeni Bölümüyle Gündemde - Son Dakika
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Kanal D'nin Uzak Şehir Dizisi Yeni Bölümüyle Gündemde

Kanal D\'nin Uzak Şehir Dizisi Yeni Bölümüyle Gündemde

Kanal D'nin Mardin'de çekilen dizisi Uzak Şehir'in yeni bölümü, Cihan ve Alya arasındaki gerilim ve yakınlaşma ile dikkat çekiyor. Fragmanındaki sahneler, karakterler arasındaki dinamikleri gözler önüne seriyor.

07.12.2024 13:06  Güncelleme: 13:09
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KANAL D'nin Mardin'de çekilen dizisi Uzak Şehir'in yeni bölümü çarpıcı sahneleriyle dikkat çekiyor. Tanıtımda Cihan ve Alya arasındaki gerilim bazı sahnelerde yerini yakınlaşmaya bırakıyor. Dizide yaşanacaklara dair ipuçları veren fragmanda baygın halde görünen Alya'ı kucağına alan Cihan'ın duygu dolu bakışları 'İkilinin arasındaki buzlar eriyor mu?' sorusunu akıllara getiriyor.

'KALBİM ATTIĞI SÜRECE SENİ ASLA AFFETMEYECEĞİM'

Başına gelenlerden dolayı pes etmeyen Alya, Cihan'a ve Sadakat'e oğlunu alacağına dair gözdağı verirken, Alya'nın yolu yine Cihan'a çıkıyor.

Alya'nın Cihan'a söylediği "Kalbim attığı sürece seni asla affetmeyeceğim" Kaya'nın ise "Aşk imkansızı sever, abi" sözleri seyircilerin kalbine dokunuyor.

GÜÇLÜ KADRO

Gülizar Irmak'ın senaryosunu yazdığı, Ahmet Katıksız'ın yönetmenliğini yaptığı AyNA yapım imzalı 'Uzak Şehir'in oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Atakan Özkaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Mine Kılıç, Nazmi Kırık, İlkay Kayku, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Yunus Eski, Mehmet Polat, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Yaren Güldiken, Kuzey Gezer yer alıyor.

'Uzak Şehir' her pazartesi akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!

Kaynak: DHA

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Son Dakika Magazin Kanal D'nin Uzak Şehir Dizisi Yeni Bölümüyle Gündemde - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kanal D'nin Uzak Şehir Dizisi Yeni Bölümüyle Gündemde - Son Dakika
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