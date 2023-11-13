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Kansere karşı verdiği mücadeleyle örnek olan fenomen Ayşenur Parlak, vefat etti - Son Dakika

Kansere karşı verdiği mücadeleyle örnek olan fenomen Ayşenur Parlak, vefat etti

13.11.2023 14:17  - Güncelleme: 14:21

12 yaşından beri kanserin türleriyle mücadele eden sosyal medya fenomeni Ayşenur Parlak, hayatını kaybetti.

12 yaşındayken kemik kanserine yakalanan ve ilerleyen yıllarda 2 kez meme kanseri, Lenfoma ve son olarak kolon kanserini yenen sosyal medya fenomeni Ayşenur Parlak yaşam mücadelesini kaybetti. Kansere verdiği mücadele ile yüzbinlerce takipçisine örnek olan Parlak'ın ölüm ailesi ve sevenlerini kahretti.

4. EVRE KANSERİ YENMİŞTİ

12 yaşında ikinci evre kemik kanserini, 27 yaşında birinci evre meme kanserini, 30 yaşında da üçüncü evre Lenfomayı yenen Ayşenur Parlak, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla kısa sürede 517 bin takipçiye ulaştı. Geçtiğimiz ağustos ayında 4. evre kolon kanserini yenen 37 yaşındaki 1 çocuk annesi Parlak, karaciğerinde tespit edilen kanserli hücre nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören fenomen, yaşam mücadelesini kaybetti.

Kansere karşı verdiği mücadeleyle örnek olan fenomen Ayşenur Parlak, yaşamını yitirdi

ACILI EŞ: KEŞKE ÖNCE BEN GİTSEYDİM

Eşinin ölümüyle kahrolan Savaş Parlak, Instagram hesabından acı haberi duyurarak "Hüküm Allah'ın. Ben yıllardır bu bildirimi atmamak için çok dua ettim keşke önce ben gitseydim. Sayfalarca yazsam da anlatamayacağım nasıl olsa hislerimi. Maalesef Allah bu kadar yazmış. Yanımızda olan dua eden seven herkesten Allah razı olsun. Ruhuna duayı kesmeyin Allah rızası için. Tek tesellim ben yeminimi tuttum hastalıkta sağlıkta iyi günde kötü günde ölüm bizi ayırana dek" ifadelerini kullandı. Parlak'ın paylaşımına Bergüzar Korel, Bahar Şahin, Burcu Kara ve Berfu Yenenler gibi birçok isimden taziye yorumu geldi.

Kansere karşı verdiği mücadeyle örnek olan fenomen Ayşenur Parlak, yaşamını yitirdi

KEMİK, MEME, LENFOMA VE KOLON KANSERİNİ YENMİŞTİ

Ayşenur Parlak, 12 yaşında ikinci evre kemik kanserini, 27 yaşındaki birinci evre meme kanserini, 30 yaşında ise üçüncü evre Lenfomayı, 33 yaşında ise dördüncü evre kolon kanserini yenmişti.

Kansere karşı verdiği mücadeleyle örnek olan fenomen Ayşenur Parlak, yaşamını yitirdi
Kansere karşı verdiği mücadeleyle örnek olan fenomen Ayşenur Parlak, yaşamını yitirdi
Kansere karşı verdiği mücadeleyle örnek olan fenomen Ayşenur Parlak, yaşamını yitirdi
Kansere karşı verdiği mücadeleyle örnek olan fenomen Ayşenur Parlak, yaşamını yitirdi
Kansere karşı verdiği mücadeleyle örnek olan fenomen Ayşenur Parlak, yaşamını yitirdi
Kansere karşı verdiği mücadeleyle örnek olan fenomen Ayşenur Parlak, yaşamını yitirdi
Kansere karşı verdiği mücadeleyle örnek olan fenomen Ayşenur Parlak, yaşamını yitirdi

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Son Dakika Magazin Kansere karşı verdiği mücadeleyle örnek olan fenomen Ayşenur Parlak, vefat etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kansere karşı verdiği mücadeleyle örnek olan fenomen Ayşenur Parlak, vefat etti - Son Dakika
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