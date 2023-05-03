Flash TV ekranlarından tanınan şarkıcı Hülya Bozkaya kanserle mücadele ederken sevenleri tarafından bolca destek mesajları yağıyor - Son Dakika
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Flash TV ekranlarından tanınan şarkıcı Hülya Bozkaya kanserle mücadele ederken sevenleri tarafından bolca destek mesajları yağıyor

03.05.2023 15:39

Bir süredir yumurtalık kanseriyle mücadele eden usta sanatçı Hülya Bozkaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Gitmek için değil kalmak için bütün mücadelem" ifadelerini kullandı. Bozkaya'nın paylaşımına takipçilerinden "Bu hastalığı yeneceksin" diyerek destek mesajları yağdı.

Şarkılarının yanı sıra bir dönem Flash TV ekranlarından "Ne Çıkarsa Bahtına" programının sunuculuğunu üstlenen Hülya Bozkaya, bir süredir kanserle mücadele ediyor. Sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili zaman zaman paylaşım yapan ünlü isme sevenlerinden destek gecikmedi.

"YARADANA SIĞINDIM"

Nisan ayının başında sağlık durumuyla ilgili paylaşım yapan Hülya Bozkaya, "Sevgili gönül dostlarım maalesef ki sizlere güzel haberler veremiyorum. Kemoterapi sonrası çekilen pet sonucunda 3 tane yeni bulgular tespit edildi. Bugün emar çekilecek haftaya konsey toplanıp karar verecek. Yoruldum savaşacak gücüm kalmadı keşke böyle olmasaydı lakin bazen kadere teslim olmak gerek. Yaradana sığındım o ne dilerse o olsun. Kalın sağlıcakla" dedi.

Kanserle mücadele eden şarkıcı Hülya Bozkaya'ya sevenlerinden destek yağıyor

TAKİPÇİLERİNDEN DESTEK YAĞDI

Son olarak şarkı söylediği bir videoyu yayınlayan Bozkaya, "Gitmek için değil kalmak için bütün mücadelem" ifadelerini kullandı. Ünlü ismin paylaşımına sevenlerinden destek mesajları yağdı. Bozkaya'ya destek olan takipçileri, "Dualarımız seninle, bu hastalığı yeneceksin" yorumu yaptı.

İşte Hülya Bozkaya'ya gelen bazı yorumlar...

Kanserle mücadele eden şarkıcı Hülya Bozkaya'ya sevenlerinden destek yağıyor
Kanserle mücadele eden şarkıcı Hülya Bozkaya'ya sevenlerinden destek yağıyor
Kanserle mücadele eden şarkıcı Hülya Bozkaya'ya sevenlerinden destek yağıyor
Kanserle mücadele eden şarkıcı Hülya Bozkaya'ya sevenlerinden destek yağıyor
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Son Dakika Magazin Flash TV ekranlarından tanınan şarkıcı Hülya Bozkaya kanserle mücadele ederken sevenleri tarafından bolca destek mesajları yağıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Flash TV ekranlarından tanınan şarkıcı Hülya Bozkaya kanserle mücadele ederken sevenleri tarafından bolca destek mesajları yağıyor - Son Dakika
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