Karadenizli sanatçı Sait Uçar yaşamını yitirdi

Karadeniz müziğinin tanınan isimlerinden Trabzonlu sanatçı Sait Uçar hayatını kaybetti. Uzun süredir yakalandığı kanser ile mücadele eden Sait Uçar'ın ölüm haberini Menajeri Naz Özcan verdi.

"SANAT ÇINARIMIZI KAYBETTİK"

Özcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Sanat Çınarımız canımız Sait Uçar'ı kaybettik. Mekanı cennet olsun. Allah bizlere ve sevenleri sabır versin" ifadelerini kullandı. Evli ve iki çocuk babası olan Uçar bir süredir yakalandığı kanser ile mücadele ederken 2021 yılında da bir ameliyat geçirmişti.

"KARADENİZ YANIK SESİNİ KAYBETMENİN ÜZÜNTÜSÜNÜ YAŞIYORUM"

Sait Uçar'ın ölüm haberini alan AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Karadeniz'in yanık sesi bölgemizin ve sanat camiasının sevilen ismi değerli dostumuz Sait Uçar beyi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum. Başımız sağ olsun, mekanı cennet olsun" dedi.

SAİT UÇAR KİMDİR?

Sait Uçar 3 Nisan 1962'de Trabzon'un Maçka ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Hamsiköy'de tamamladıktan sonra Trabzon Ticaret Lisesi'ni bitirdi. İstanbul Radyosu'nda başlayan müzik kariyerini Tütmezdi Bacaları isimli albümünü 1980 yılında çıkararak sürdürdü.

Sait Uçar, orta okul sıralarında ilk bestesini yaparken 26 albümünde söz ve müzikler kendisine ait.. Sait Uçar kendi albümlerinin yanı sıra bir çok Karadenizli şarkıcının albümüne de besteleriyle katkı verdi. 25 yıldan uzun süre profesyonel olarak müzik kariyerini sürdüren Uçar, adını Karadeniz müziğinin unutulmazları arasına yazdırdı. Karadeniz müziğinin önemli temsilcilerinden olarak gösterilen Uçar onlarca esere imza attı.