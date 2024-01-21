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How I Met Your Mother'ın Josh Radnor'ı Ted Mosby, Jordana Jacobs ile evlendi - Son Dakika
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How I Met Your Mother'ın Josh Radnor'ı Ted Mosby, Jordana Jacobs ile evlendi

Son dönemde müzik kariyeriyle ön plana çıkan ancak 2005-2014 yılları arasında How I Met Your Mother dizisiyle milyonlarca kitleye ulaşan ABD'li aktör Josh Radnor, 49 yaşında Jordana Jacobs ile evlendi. Nikahları karlar içinde gerçekleşen çift, mutluluklarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.

How I Met Your Mother\'ın Josh Radnor\'ı Ted Mosby, Jordana Jacobs ile evlendi
21.01.2024 - 14:42,  Güncelleme: 14:48
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Fenomen dizi How I Met Your Mother'ın müzmin bekarı Ted Mosby'i canlandıran Josh Radnor, Jordana Jacobs ile evlendi.

49 YAŞINDA NİKAH MASASINA OTURDU

Son dönemde müzik kariyeriyle ön plana çıkan ancak 2005-2014 yılları arasında How I Met Your Mother dizisiyle milyonlarca kitleye ulaşan ABD'li aktör Josh Radnor 49 yaşında mutluluğu yakaladı.

KARLAR İÇİNDE TÖREN

Nikahından kareler paylaşan 49 yaşındaki oyuncu, "Hafif bir kar fırtınasının ortasında... İnanılmayacak kadar yoğun, karlı ve mutluluk dolu bir hafta sonuydu. Bu olağanüstü kadına eşim diyebilmenin ne kadar büyük bir şans olduğuna inanamıyorum" dedi. Josh Radnor, dizide 9 sezon boyunca evlenemeyen Ted Mosby'i canlandırıyordu.

İşte ünlü oyuncunun nikahından kareler;

Karlar altında nikah! How I Met Your Mother'ın yıldızı Ted Mosby evlendi
Karlar altında nikah! How I Met Your Mother'ın yıldızı Ted Mosby evlendi
Karlar altında nikah! How I Met Your Mother'ın yıldızı Ted Mosby evlendi
Karlar altında nikah! How I Met Your Mother'ın yıldızı Ted Mosby evlendi
Karlar altında nikah! How I Met Your Mother'ın yıldızı Ted Mosby evlendi
Karlar altında nikah! How I Met Your Mother'ın yıldızı Ted Mosby evlendi
Karlar altında nikah! How I Met Your Mother'ın yıldızı Ted Mosby evlendi
YORUMLAR (2)
  • Radon Radon: Universitede ne izlerdik hey gidi gunler Yanıtla 0 11
  • SIDDIK ÇETİN: Geç olsun güç olmasın:) Yanıtla 0 6

Amerika Birleşik Devletleri, How I Met Your Mother, Magazin, Son Dakika

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SON DAKİKA: How I Met Your Mother'ın Josh Radnor'ı Ted Mosby, Jordana Jacobs ile evlendi - Son Dakika
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