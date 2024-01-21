How I Met Your Mother\'ın Josh Radnor\'ı Ted Mosby, Jordana Jacobs ile evlendi

Fenomen dizi How I Met Your Mother'ın müzmin bekarı Ted Mosby'i canlandıran Josh Radnor, Jordana Jacobs ile evlendi.

49 YAŞINDA NİKAH MASASINA OTURDU

Son dönemde müzik kariyeriyle ön plana çıkan ancak 2005-2014 yılları arasında How I Met Your Mother dizisiyle milyonlarca kitleye ulaşan ABD'li aktör Josh Radnor 49 yaşında mutluluğu yakaladı.

KARLAR İÇİNDE TÖREN

Nikahından kareler paylaşan 49 yaşındaki oyuncu, "Hafif bir kar fırtınasının ortasında... İnanılmayacak kadar yoğun, karlı ve mutluluk dolu bir hafta sonuydu. Bu olağanüstü kadına eşim diyebilmenin ne kadar büyük bir şans olduğuna inanamıyorum" dedi. Josh Radnor, dizide 9 sezon boyunca evlenemeyen Ted Mosby'i canlandırıyordu.

İşte ünlü oyuncunun nikahından kareler;