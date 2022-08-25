İbrahim Tatlıses'in güçlükle kurtarıldığı kazanın nedeni belli oldu - Son Dakika
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İbrahim Tatlıses'in güçlükle kurtarıldığı kazanın nedeni belli oldu

25.08.2022 13:59

Şarkıcı İbrahim Tatlıses dahil 6 kişinin karıştığı trafik kazasında yeni detaylar gün yüzüne çıkıyor. Kazanın, yolda seyahat eden bir kamyonun yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda Tatlıses'in bulunduğu minibüse çarpması sonucu yaşandığı öğrenildi.

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses ve beraberinde 6 kişinin de yaralandığı kaza ülke gündemine oturdu. Tatlıses'in ölümden döndüğü kazanın detayları ortaya çıktı.

KAMYON KARŞI ŞERİDE GEÇEREK MİNÜBÜSE ÇARPTI

Kapuz Caddesi'nden saat 10.50'de Ortakent yönüne giden Gültekin Gülsoy'un kullandığı kamyonun, bölünmüş yola 60 metre kala yağmurun kayganlaştırdığı yolda kontrolden çıkıp, savrulduktan sonra karşı şeride geçerek Uğur Yılmaz yönetimindeki ve İbrahim Tatlıses'in de bulunduğu minibüsle çarpıştığı öğrenildi. Çarpışmanın şiddetiyle Yılmaz'ın kullandığı minibüsün, arkadan gelen Mehmet Ali Timurhan'ın kullandığı otomobilin ön kısmına çarptığı, kamyon ve minibüsün uçuruma düştüğü belirtildi.

KAZADA 6 KİŞİ YARALANDI

Kazada İbrahim Tatlıses, kamyon şoförü Gültekin Gülsoy, polis memuru Alper Arıcıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 6 kişi yaralandı. Diğer 3 yaralının kimliklerinin tespit edilmesi için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

DEMET AKALIN, HASTANEYE GELDİ

Öte yandan Demet Akalın ve eşi Okan Kurt, kazada yaralanan İbrahim Tatlıses'i tedavi gördüğü Bodrum'daki özel hastanede ziyaret etti.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Magazin İbrahim Tatlıses'in güçlükle kurtarıldığı kazanın nedeni belli oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: İbrahim Tatlıses'in güçlükle kurtarıldığı kazanın nedeni belli oldu - Son Dakika
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