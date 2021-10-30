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Kenan Doğulu ve Beren Saat'ten konserde muhteşem dans - Son Dakika

Kenan Doğulu ve Beren Saat'ten konserde muhteşem dans

30.10.2021 10:11

Oyuncu Beren Saat, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Sarıyer'de konser veren eşi Kenan Doğulu'nun sahnesine çıkarak dans etti. Ayrılık haberleriyle gündeme gelen çiftin dansı bu iddialara cevap niteliğindeydi.

Dün akşam 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları dolasıyla Türkiye'nin dört bir yanında etkinlikler düzenlendi. Başarılı şarkıcı Kenan Doğulu da dün akşam Sarıyer Belediyesi'nin düzenlendiği etkinlikte sahne aldı.

10'UNCU YIL MARŞINI OKULAR

Kurulan platformda Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet'in kuruluş süreci, ışık, ses ve dans gösterileriyle canlandırıldı. Cumhuriyet Bayramı'na özel repertuvarı, dansçıları, özel ışık ve görsel şovuyla sahne alan Kenan Doğulu, konserde 10'uncu Yıl Marşı'nı 40 kişilik özel koro eşliğinde seslendirdi.

SAHNEDE KARŞILIKLI DANS ETTİLER

Kendisini dinlemeye gelenlere unutulmaz bir akşam yaşatan Kenan Doğulu, peş peşe sevilen şarkılarını seslendirdi. Eşini konserde yalnız bırakmayan Beren Saat ise kendini müziğin ritmine kaptırdı. Saat'i sahneye çıkaran Doğulu, eşiyle karşılıklı dans etti. Haklarında sürekli boşanma haberleri çıkan ikilinin eğlenceli halleri ise sosyal medyada gündem oldu.

Öte yandan Saat'in sahneden inmeden önce eşiyle öpüşmesi de dikkat çekti.

Konserde düşman çatlatan Beren Saat ve Kenan Doğulu, binlerce kişinin önünde dans etti
Konserde düşman çatlatan Beren Saat ve Kenan Doğulu, binlerce kişinin önünde dans etti
Kenan Doğulu ve Beren Saat'ten konserde muhteşem dans
Kenan Doğulu ve Beren Saat'ten konserde muhteşem dans

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Son Dakika Magazin Kenan Doğulu ve Beren Saat'ten konserde muhteşem dans - Son Dakika Magazin


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