Kenan İmirzalıoğlu eşi Sinem Kobal ile birlikte setlere döneceklerini açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi

Kenan İmirzalıoğlu eşi Sinem Kobal ile birlikte setlere döneceklerini açıkladı

27.04.2023 16:22

Başarılı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ve eşi Sinem Kobal'ın yaz ayının bitmesiyle projeleri değerlendirmeye başlayacaklarını belirtti. İmirzalıoğlu "Ailecek ekrana yaklaşacağız" dedi.

Oyunculuğun yanı sıra Kim Milyoner Olmak İster'in sunuculuğunu üstlenen Kenan İmirzalıoğlu, önceki akşam bir mekandan çıkarken görüntülendi. Ayaküstü basın mensuplarıyla sohbet eden İmirzalıoğlu, eşi Sinem Kobal'la setlere döneceklerini müjdeledi.

"AİLECE EKRANA YAKLAŞACAĞIZ"

2020 yılında kızı Lalin, geçtiğimiz aylarda da Leyla'yı kucağına alan Sinem Kobal, setlere ara verdi. Yaz sezonu ile ilgili planlarından da bahseden İmirzalıoğlu, "İçinde yer almayı düşündüğüm ve olgunlaşan bazı işler var. Yaz aylarından sonra değerlendireceğim" şeklinde konuştu. İmirzalıoğlu, vaktinin büyük bir kısmını kızlarıyla geçiren eşi için de "Sinem de özledi. Canlar, ailece ekranlara yaklaşacağız yakında" dedi.

Kenan İmirzalıoğlu müjdeyi verdi: Ailece ekrana yaklaşacağız
Kenan İmirzalıoğlu müjdeyi verdi: Ailece ekrana yaklaşacağız
Kenan İmirzalıoğlu müjdeyi verdi: Ailece ekrana yaklaşacağız
Kenan İmirzalıoğlu müjdeyi verdi: Ailece ekrana yaklaşacağız
Kenan İmirzalıoğlu müjdeyi verdi: Ailece ekrana yaklaşacağız
YORUMLAR (1)
  • haydar topçu: Bu saat den sonra dede rolünü oynarsın dizilerin tutulmaz Cevap Yaz 11 18 Yayından Kaldır
500

Kenan İmirzalıoğlu, Sinem Kobal, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kenan İmirzalıoğlu eşi Sinem Kobal ile birlikte setlere döneceklerini açıkladı - Son Dakika


Son Dakika
19:02 Galatasaray tepkiliydi! Ali Koç'un TFF ziyaretinin perde arkasında hakemler var
18:50 Galatasaray'ın tepkisini çekmişti! Ali Koç'un TFF ziyaretinin perde arkasında hakemler var
18:22 HÜDA-PAR'dan Mansur Yavaş'a suç duyurusu! Mansur Yavaş'tan yanıt gecikmedi: Şeref madalyasıdır
18:09 Akit gazetesinin İstanbul'daki binası yangınlara teslim oldu
18:02 İstanbul'da korkutan yangın! Akit gazetesinin binası alev alev yanıyor
17:56 İtalya futbolu hareketli günler geçiriyor! Milli futbolcu Merih Demiral, teknik direktörüyle kavga etti
17:52 İtalyan futbolu çalkalanıyor! Milli yıldız Merih Demiral, teknik direktörüyle kavga etti
17:52 Küçükçekmece'de korkutan yangın! Halı imalathanesinde yangın çıktı, ekiplerin müdahalesi sürüyor
17:48 Genel sekreter cinayetinde 10 yıl sonra yeni gelişme! Sanığın evinde bulunan boş kovan, cinayette kullanılan silahtan çıkmış
17:40 Sandık görevlileri listesini YSK'ya geç teslim eden CHP Denizli İlçe Başkanı Arda Arpacı istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2023 19:11:00. #1.12#
SON DAKİKA: Kenan İmirzalıoğlu eşi Sinem Kobal ile birlikte setlere döneceklerini açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement