Kenan İmirzalıoğlu eşi Sinem Kobal ile birlikte setlere döneceklerini açıkladı

Munzur Çayı'nda boğulan 3 genç aranırken, sudan hiç beklenmedik bir şey çıktı

Oyunculuğun yanı sıra Kim Milyoner Olmak İster'in sunuculuğunu üstlenen Kenan İmirzalıoğlu, önceki akşam bir mekandan çıkarken görüntülendi. Ayaküstü basın mensuplarıyla sohbet eden İmirzalıoğlu, eşi Sinem Kobal'la setlere döneceklerini müjdeledi.

"AİLECE EKRANA YAKLAŞACAĞIZ"

2020 yılında kızı Lalin, geçtiğimiz aylarda da Leyla'yı kucağına alan Sinem Kobal, setlere ara verdi. Yaz sezonu ile ilgili planlarından da bahseden İmirzalıoğlu, "İçinde yer almayı düşündüğüm ve olgunlaşan bazı işler var. Yaz aylarından sonra değerlendireceğim" şeklinde konuştu. İmirzalıoğlu, vaktinin büyük bir kısmını kızlarıyla geçiren eşi için de "Sinem de özledi. Canlar, ailece ekranlara yaklaşacağız yakında" dedi.