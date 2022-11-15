Cem Yılmaz ve Seda Akman çiftinin haftalar önce birlikte görüntülendiği ortaya çıktı. - Son Dakika
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Cem Yılmaz ve Seda Akman çiftinin haftalar önce birlikte görüntülendiği ortaya çıktı.

15.11.2022 10:33

Kendisinden yaşça küçük sevgilisinden ayrılan Cem Yılmaz, bir süredir meslektaşı Seda Akman ile birlikte. İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan çiftin haftalar önce birlikte görüntülendiği belirlendi.

Kariyerinin yanı sıra Defne Samyeli, Serenay Sarıkaya ve kendisinden 21 yaş küçük oyuncu Rüya Demirbulut ile yaşadığı aşklarla gündemden düşmeyen sevilen komedyen Cem Yılmaz, gönlünü 44 yaşındaki meslektaşı Seda Akman'a kaptırdı. İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan ikiliden ilk fotoğraf geldi.

SORULARI YANITSIZ BIRAKMIŞLAR

Geçtiğimiz günlerde aşk yaşadığı ortaya çıkan ikili, özel hayatlarıyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Ünlü çiftin haftalar önce bir mekandan çıkarken birlikte görüntülendiği ancak soruları cevapsız bıraktığı ortaya çıktı. 49 yaşındaki Cem Yılmaz'ın yeni aşkı Seda Akman'a son filmi Ayzek'le Bir Gece'de kısa bir rol verdiği öğrenilmişti.

İşte Cem Yılmaz ve Seda Akman çiftinden ilk kare:

Aşk yaşamaya başlayan Cem Yılmaz ve Seda Akman çiftinden ilk kare geldi
Aşk yaşamaya başlayan Cem Yılmaz ve Seda Akman çiftinden ilk kare geldi
Aşk yaşamaya başlayan Cem Yılmaz ve Seda Akman çiftinden ilk kare geldi
Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın gönlünü Seda Akman'a kaptırdığı iddia edildi
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Seda Akman, Cem Yılmaz, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Cem Yılmaz ve Seda Akman çiftinin haftalar önce birlikte görüntülendiği ortaya çıktı. - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cem Yılmaz ve Seda Akman çiftinin haftalar önce birlikte görüntülendiği ortaya çıktı. - Son Dakika
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