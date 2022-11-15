Cem Yılmaz ve Seda Akman çiftinin haftalar önce birlikte görüntülendiği ortaya çıktı.

Kariyerinin yanı sıra Defne Samyeli, Serenay Sarıkaya ve kendisinden 21 yaş küçük oyuncu Rüya Demirbulut ile yaşadığı aşklarla gündemden düşmeyen sevilen komedyen Cem Yılmaz, gönlünü 44 yaşındaki meslektaşı Seda Akman'a kaptırdı. İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan ikiliden ilk fotoğraf geldi.

SORULARI YANITSIZ BIRAKMIŞLAR

Geçtiğimiz günlerde aşk yaşadığı ortaya çıkan ikili, özel hayatlarıyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Ünlü çiftin haftalar önce bir mekandan çıkarken birlikte görüntülendiği ancak soruları cevapsız bıraktığı ortaya çıktı. 49 yaşındaki Cem Yılmaz'ın yeni aşkı Seda Akman'a son filmi Ayzek'le Bir Gece'de kısa bir rol verdiği öğrenilmişti.

İşte Cem Yılmaz ve Seda Akman çiftinden ilk kare: