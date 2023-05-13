Kerem Kınık'ın istifası sonrası bir paylaşımda Şahan Gökbakar'dan geldi: Bye bye yarışmayan adam

6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremin arından çadır ve gıda malzemesi sattığı ortaya çıkan Kızılay Başkanı Kerem Kınık istifa etti. Daha önce Kerem Kınık'a sayısız kere istifa çağrısı yapan komedyen Şahan Gökbakar ise, istifanın ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapmayı ihmal etmedi.

"BYE BYE YARIŞMAYAN ADAM"

Aylardır Kerem Kınık'ı hedef alan paylaşımlar yapan Şahan Gökbakar, istifa sonrası Twitter hesabından Kınık'ın fotoğraflarının yer aldığı bir videoyu yayınlayarak "Bye bye yarışmayan adam" ifadelerini kullandı. Ünlü komedyenin paylaşımı ise kısa sürede yorum vebeğeni yağmuruna tutuldu.

KEREM KINIK VE ŞAHAN GÖKBAKAR ARASINDA NE OLDU?

Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın Kahramanmaraş merkezli depremlerin 4. gününde Ahbap derneğine çadır sattığı ortaya çıktı. Tepkilerin ardından açıklama yapan Kınık kendini "Atatürk'ün emri ile İsmet Paşa'nın onayı ile yapılan çadır satışları var" diye savunarak Murat Ağırel'in araştırdığı belgeleri paylaştı. Ancak Ağırel, "Sayın Başkan ne yazık ki Atatürk ve İsmet İnönü'nün emri ve oluru ile satılan tek bir çadır yoktur" dedi. Konuya ilişkin oyuncu Şahan Gökbakar, "Kerem'in mumu, Murat Ağırel'e kadar yanar. Afet anında, millet açıktayken Kızılay'dan çadır satan Kerem, kendini Atatürk ve İsmet İnönü'ye iftira atarak savunmaya kalkmıştı. Yokmuş öyle bir şey... ha bu arada ne oldu seni milletvekili adayı yapmıyorlar mı?" paylaşımında bulundu.

Gökbakar'a yanıt veren Kınık ise "Şahancım ne güzel biz deprem bölgesinde sen Marmaris'te birbirimize bulaşmadan yaşamaya başlamıştık. Ama bu müfteri ifaden beni cevaba mecbur etti. Murat Ağırel'in yazısına cevabım aşağıda. Bu arada davetimiz baki gel depremzedelerimize birlikte hizmet edelim. Hem devletimiz ve gönüllüler sahayı çok hızlı toparladı ilk zamanlarda duyduğun endişeler de yok artık merak etme" ifadelerini kullandı.

Şahan Gökbakar, yaşananların ardında Twitter hesabından sık sık Kerem Kınık'ın fotoğrafını yayınlayarak istifa çağrı yaptı.