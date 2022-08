Bana Ancak Kıyafette Rakip Olabilirler

Hande Yener "Her sahneme özel hazırlanarak çıkıyorum. İnsanlar konser diyor ama ben kutlama diyorum. 22. Yılın acısını çıkarıyorum. Benim sahnede seyirci ile iletişimim çok güzel. Her şey eskidikçe tadı daha güzel oluyor. Yıllar geçtikce enerjim daha da artıyor. Şu an yeniden doğmuş gibiyim. Son yaşadığım sağlık sorunu sonrası sağlığım çok iyiye gidiyor. Sürekli kontrollerdeyim. Yaz sezonu benim için çok yoğun geçti, ben de bundan çok mutluyum. New York'da çok güzel bir klip çektik o klipte beni Madonna ve Lady Gaga' ya benzetenler oldu bu da beni mutlu etti. Ben bazıları gibi sırf stori, atmak için çekim yapmam. Stori atmak için yaşayanlar var. Bir yerlere stori atmak için yemek yemeye gidenler var. Her şey çok iç içe girdi. Ben doğa, hayvanlar ve çocuklarla iç içe yaşayan biriyim. Benim hayatım bu şekilde geçiyor. Herşey sanal değildir." diye konuştu.

"Geçtiğimiz günlerde Ece Seçkin' e sahnedeyken seyirciler tarafından yüzüne telefon attılar, sizin başınıza hiç böyle bir olay geldimi?" sorusuna Yener, şöyle cevap verdi: Bazen bu şekil taşkınlık yapanlar oluyor ama bu dünyanın bir çok ülkesinde de oluyor. Ben bu şekil bir olay yaşamadım ama, Beni yuhlandığım bir sahnem olmuştu ve ben nasıl yuhlanırım diye çok üzülmüştüm. Sahne öncesi zehirlenmiştim ve bir saat, sahnem gecikmişti o yüzden yuhlanmıştım ama sahneye çıkıp derdimi anlattım ve seyirci bana inandi ve sahneyi büyük alkışlarla bitirdim Benim hiç bir zaman sanatcı kaprisim olmadı. Ben kulise bile özel istek yapmam.

"Demet Akalın' ın garsonun, başından aşağı şampanya dökmesine ne diyorsunuz?" sorusuna ise şöyle cevap verdi: Ding, bu soruyu geçelim. Kırmızı sorulara cevap vermiyorum. İsimden dolayımı, konudan dolayımı cevap vermiyorsunuz.? Geçti ve eskidi diye. Gülşen'in son sahnede giydiği kıyafetle ilgili görüşünüz nedir? Ben söyleyeceğim söyledim. O da benim için geçti. Geçtiğimiz günler de Gülşen, hayranı bir kadının Hande Yener' e Gülşen, sizden 5 gömlek üstün göndermesine Hande Yener'in cevabı, ahahaha gömlek derken meme ucunumu kasdediyorsun şeklinde olmuştu. Hande Yener, işimizi bu kadar basitleştirmemeliyiz. Müziğin dışına çıkmayalım. Bana ancak kıyafette rakip olurlar o da üç beş gün. Bir numara benim.