Üye Girişi
"Kıbrıs Zafere Doğru" çok konuşulacak yeni bölüm! - Son Dakika

"Kıbrıs Zafere Doğru" çok konuşulacak yeni bölüm!

03.11.2021 09:13

Dizide bu hafta; Cumhuriyet tarihinin ilk hava harp şehidi olan Cengiz Topel'in, Rumlar tarafından esir alındıktan sonra yaşadıkları tüm gerçekçiliğiyle izleyiciyle buluşuyor.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan, Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesini ekranlara taşıyan, "Kıbrıs Zafere Doğru", 5 Kasım Cuma akşamı saat 20.00'de on üçüncü bölümüyle ekranlara geliyor.

Dizinin yeni bölümünde neler olacak:

Türkiye'nin, Kıbrıs'a ilk resmi hava müdahalesinin ardından Erenköy sevinç içindedir. Diğer tarafta ise Erenköy'ü top atışına tutan Rum hücum botlarını ölüm dalışı ile batıran Cengiz Topel'in uçağı düşmüştür. Paraşütü ile Rum tarafına inebilen Yüzbaşı Cengiz, esir düşmüştür. Şimdi Cengiz için ölüm kalım savaşı başlamıştır. Ya Rumların işkencesinde konuşacak ya da ölümü tercih edecektir. Kendisine yapılan işkencenin boyutu her geçen dakika artarken Erenköy yeni saldırılar ile karşı karşıya kalır. Yunan uçakları devreye girip Erenköy üstünde uçuşa başlarken Türkiye'nin 64 savaş jeti devreye girer ve Yunan uçaklarını Erenköy'den kovup kahraman Mücahit'in direnişini taçlandırır. Erenköy'de zafer Kıbrıs Türkleri'ni beklerken adanın dört yanında hem Türk subayı hem de mücahitler bu direniş destanı için büyük bedeller öder.

Yönetmenliğini Osman Taşcı ve Barış Erçetin'in üstlendiği, senaryosunu Emre Özdür ve Başar Başaran'ın kaleme aldığı, başrollerini Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan, Tayanç Ayaydın, Gülper Özdemir ve Devrim Saltoğlu'nun paylaştığı, "Kıbrıs Zafere Doğru" çok konuşulacak yeni bölümüyle 5 Kasım Cuma günü saat 20:00'de TRT 1'de...

Kıbrıs Zafere Doğru çok konuşulacak yeni bölüm!

Kıbrıs Zafere Doğru, Erenköy, Kıbrıs, Rum, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Magazin 'Kıbrıs Zafere Doğru' çok konuşulacak yeni bölüm! - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son dakika: Kasım ayında kiralara yüzde 17,09 oranında zam yapılabilecek 10:26 Son dakika: Kasım ayında kiralara yüzde 17,09 oranında zam yapılabilecek Kadın yolcu, seyir halindeyken at yarışı izleyen taksiciyi kameraya aldı 10:17 Kadın yolcu, seyir halindeyken at yarışı izleyen taksiciyi kameraya aldı Yemeğini yerken başına çarpan tenteyle neye uğradığını şaşırdı 10:08 Yemeğini yerken başına çarpan tenteyle neye uğradığını şaşırdı
Volkan Demirel'in eşinden Yeşilçam temalı doğum günü partisi 10:07 Volkan Demirel'in eşinden Yeşilçam temalı doğum günü partisi Bugünkü altın fiyatları! Gram altın ne kadar? Çeyrek ne kadar? 10:04 Bugünkü altın fiyatları! Gram altın ne kadar? Çeyrek ne kadar? Fatih Aydın'ın iadesinde Fenerbahçelileri ayağa kaldıran görüntü! Rıdvan Dilmen çağrı yaptı 08:57 Fatih Aydın'ın iadesinde Fenerbahçelileri ayağa kaldıran görüntü! Rıdvan Dilmen çağrı yaptı
Not bırakıp intihar eden TÜBİTAK araştırmacısı kadının ölümündeki yeni detaylar 08:27 Not bırakıp intihar eden TÜBİTAK araştırmacısı kadının ölümündeki yeni detaylar Farah Zeynep Abdullah, sevgilisiyle romantik pozunu sosyal medyadan paylaştı 07:56 Farah Zeynep Abdullah, sevgilisiyle romantik pozunu sosyal medyadan paylaştı

Son Dakika Haberleri
10:28 ABD'li senatörlerden ortalığı karıştıracak teklif: Türkiye'ye uygulanan CAATSA yaptırımı, Avustralya, Hindistan ve Japonya'ya uygulanmasın
10:26 Son dakika: Kasım ayında kiralara yüzde 17,09 oranında zam yapılabilecek
10:18 Tüm Türkiye merak ediyor! Hayatta kalabilen yılan bebeğin fotoğrafları
10:15 Ali Koç ve Vitor Pereira arasında gerilim yaşandı
10:08 Yemeğini yerken başına çarpan tenteyle neye uğradığını şaşırdı
10:07 Pencereden düşerek öldüğü iddia edilen hemşire, sevgilisi tarafından aşağı atılmış
10:06 Volkan Demirel'in eşinden Yeşilçam temalı doğum günü partisi
10:06 Son Dakika: Enflasyon ekim ayında yüzde 2,39 artarken, yıllık bazda yüzde 19,89 oldu
10:04 Bugünkü altın fiyatları! Gram altın ne kadar? Çeyrek ne kadar?
09:42 15 kızıl geyik avı davasında ara karar! Yürütme durduruldu
ABD'li senatörlerden ortalığı karıştıracak teklif: Türkiye'ye uygulanan CAATSA yaptırımı, Avustralya, Hindistan ve Japonya'ya uygulanmasın ABD'li senatörlerden ortalığı karıştıracak teklif: Türkiye'ye uygulanan CAATSA yaptırımı, Avustralya, Hindistan ve Japonya'ya uygulanmasın         
10:29
Tüm Türkiye merak ediyor! Hayatta kalabilen yılan bebeğin fotoğrafları Tüm Türkiye merak ediyor! Hayatta kalabilen yılan bebeğin fotoğrafları         
10:19
Ali Koç ve Vitor Pereira arasında gerilim yaşandı Ali Koç ve Vitor Pereira arasında gerilim yaşandı         
10:15
Pencereden düşerek öldüğü iddia edilen hemşire, sevgilisi tarafından aşağı atılmış Pencereden düşerek öldüğü iddia edilen hemşire, sevgilisi tarafından aşağı atılmış         
10:07
Son Dakika: Enflasyon ekim ayında yüzde 2,39 artarken, yıllık bazda yüzde 19,89 oldu Son Dakika: Enflasyon ekim ayında yüzde 2,39 artarken, yıllık bazda yüzde 19,89 oldu         
10:06
Bulgaristan'dan göç akınına önlem! Türkiye sınırına 350 asker gönderildi Bulgaristan'dan göç akınına önlem! Türkiye sınırına 350 asker gönderildi         
09:38
Bugün toplanan Bilim Kurulu'nun gündeminde BioNTech olanlara 3. doz uygulaması var Bugün toplanan Bilim Kurulu'nun gündeminde BioNTech olanlara 3. doz uygulaması var         
08:55
Türkiye'nin savaş meydanlarındaki başarısı sonrası Putin kurmaylarına SİHA talimatı verdi Türkiye'nin savaş meydanlarındaki başarısı sonrası Putin kurmaylarına SİHA talimatı verdi         
08:07
Cem Yılmaz'dan Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş yorumu: Gizemli bir suçu varmış gibi gösterilmesini anlamıyoruz Cem Yılmaz'dan Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş yorumu: Gizemli bir suçu varmış gibi gösterilmesini anlamıyoruz         
07:27
İsrail'den skandal paylaşım! Önce Erdoğan-Biden görüşmesini tiye aldılar, sonra İsrail'den skandal paylaşım! Önce Erdoğan-Biden görüşmesini tiye aldılar, sonra "siber saldırı" dediler         
07:21
CHP'li Aytuğ Atıcı, Biden'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri hakkında sert konuştu: Hadi oradan hoşt CHP'li Aytuğ Atıcı, Biden'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri hakkında sert konuştu: Hadi oradan hoşt         
22:30
Gizlilik kararı kaldırıldı, Reza Zarrab'ın ABD'de nasıl serbest kaldığı belli oldu Gizlilik kararı kaldırıldı, Reza Zarrab'ın ABD'de nasıl serbest kaldığı belli oldu         
22:15
Sarayburnu'nda Amerikan askerlerinin başına çuval geçirildi Sarayburnu'nda Amerikan askerlerinin başına çuval geçirildi         
18:05
16 yaşında anne olan kadın kızıyla yan yana geldi, görenler gözlerine inanamadı 16 yaşında anne olan kadın kızıyla yan yana geldi, görenler gözlerine inanamadı         
17:24
Bill Gates ve Jeff Bezos'un Bodrum'a gelme nedenleri ortaya çıktı Bill Gates ve Jeff Bezos'un Bodrum'a gelme nedenleri ortaya çıktı         
17:21
Kocasının patronuyla ilişkiye giriyor! Adam terfi üzerine terfi alıyor Kocasının patronuyla ilişkiye giriyor! Adam terfi üzerine terfi alıyor         
15:10
9 yaşındaki kız çocuğu 20 bin TL karşılığında 55 yaşındaki adamla evlendirildi 9 yaşındaki kız çocuğu 20 bin TL karşılığında 55 yaşındaki adamla evlendirildi         
14:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2021 10:33:42. #1.13#
SON DAKİKA: "Kıbrıs Zafere Doğru" çok konuşulacak yeni bölüm! - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement