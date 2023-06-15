Kim Kardashian, bir erkekte en önem verdiği yeri açıkladı: Ne kadar düzgün olursa o kadar tahrik olurum - Son Dakika
Üye Girişi

Kim Kardashian, bir erkekte en önem verdiği yeri açıkladı: Ne kadar düzgün olursa o kadar tahrik olurum

15.06.2023 10:50

The Kardashians'ın yeni bölümünde Kim Kardashian, hayatında kimse olmayan şu sıralarda bir erkekte aradığı en çekici özelliği açıkladı. Ünlü isim, dişlerin düzgünlüğünün kendisini tahrik ettiğini söyledi.

Realty şov programı The Kardashians'ın yeni bölümüne Kim Kardashian'ın itirafı damga vurdu. Şu sıralara hayatında kimse olmayan Kardashian, bir erkekte aradığı şeyleri listeledi.

AŞK HAYATINDA İŞLER YOLUNDA GİTMEDİ

4 çocuğunun babası ünlü rapçi Kanye West'ten boşandıktan sonra Pete Davidson'la aşk yaşayan Kim Kardashian'ın bu ilişkisi de uzun sürmemiş ve ünlü komedyenle yollarını ayırmıştı.

Kim Kardashian, bir erkekte ne aradığını anlattı: Ne kadar düzgün olursa o kadar tahrik olurum

"DİŞLER BENİM İÇİN ÖNEMLİ"

Bir süredir yalnız olan Kim Kardashinan, The Kardashians'ın son bölümünde bir erkekte aradığı en çekici özelliği açıkladı. Ünlü isim, onu gerçekten tahrik eden şeyi şu sözlerle anlattı; "Dişler benim en büyük cazibelerimden biri gibi. Ne kadar düzgün olursa o kadar tahrik olurum"

Kim Kardashian, bir erkekte ne aradığını anlattı: Ne kadar düzgün olursa o kadar tahrik olurum
Kim Kardashian, bir erkekte ne aradığını anlattı: Ne kadar düzgün olursa o kadar tahrik olurum
Kim Kardashian, bir erkekte ne aradığını anlattı: Ne kadar düzgün olursa o kadar tahrik olurum
Kim Kardashian, bir erkekte ne aradığını anlattı: Ne kadar düzgün olursa o kadar tahrik olurum
Kim Kardashian, bir erkekte ne aradığını anlattı: Ne kadar düzgün olursa o kadar tahrik olurum
YORUMLAR
500

Kim Kardashian, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kim Kardashian, bir erkekte en önem verdiği yeri açıkladı: Ne kadar düzgün olursa o kadar tahrik olurum - Son Dakika


Son Dakika
10:37 ABD'de kadavra parçaları kaçakçılığı suçlaması
10:37 Kızılcık Şerbeti dizisinde Atatürk rozeti sansürlendi iddiası
10:32 Harvard Tıp Fakültesi'nde kadavra parçalarını satmakla suçlanan morg müdürü açığa alındı
10:32 Kızılcık Şerbeti'nde Atatürk fotoğrafı sansürlendi mi? İddiayı yalanlayan yapımcı öfkeden deliye döndü
10:31 Jesus, Ali Koç'u yalancılıkla suçlayıp fena bombaladı: Güvensem kalırdım
10:25 Gitmesinin tek bir nedeni var! Jesus, Ali Koç'u yalancılıkla suçlayıp fena bombaladı
10:22 Mehmetçik, teröristlerin inlerini başlarına yıkıyor! Öldürülen terörist sayısı 57'ye yükseldi
10:18 Üs bölgelerimize saldıran terör örgütüne ağır darbe! Öldürülen terörist sayısı 57'ye yükseldi
10:02 Kim Kardashian, bir erkekte en önem verdiği yeri açıkladı: Ne kadar düzgün olursa o kadar tahrik olurum
09:58 Kim Kardashian, bir erkekte aradığı özelliği anlattı: Ne kadar düzgün olursa o kadar tahrik olurum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2023 10:54:53. #1.12#
SON DAKİKA: Kim Kardashian, bir erkekte en önem verdiği yeri açıkladı: Ne kadar düzgün olursa o kadar tahrik olurum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement