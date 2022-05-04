Kim Kardashian diyete rağmen Monroe'nun elbisesine sığamadığı için fermuarı kapatamamış - Son Dakika
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Kim Kardashian diyete rağmen Monroe'nun elbisesine sığamadığı için fermuarı kapatamamış

04.05.2022 12:32

Kim Kardashian'ın, Met Gala'da giydiği Marilyn Monroe ikonik elbisesinin fermuarını aslında kapatamadığı ve fermuarı açık bir şekilde elbiseyi giydiği ortaya çıktı. Kardashian'ın üstündeki kürkü de elbiseyi kapatamadığı fermuarı gizlemek için kullandığı öne sürüldü.

Modanın en büyük gecelerinden biri sayılan, New York'taki Metropolitan Sanat Müzesi'nin her yıl düzenlediği Met Gala, önceki akşam görkemli bir tören ile gerçekleşti. Kim Kardashian, ünlü isimlerin akın ettiği törende yine adından söz ettirdi.

ELBİSESİ TAM NOT ALDI

Dünyaca ünlü yıldız, Met Gala'ya Marilyn Monroe'ya ait olan 5 milyon dolarlık elbise ile katıldı. Saçlarını da Monroe gibi sarıya boyayan Kardashian hem eleştirmenlerden hem de hayranlarından tam not aldı.

3 hafta diyet yaptı yine başaramadı! Kim Kardashian elbisenin fermuarını kapatamadı

3 HAFTA DİYET YAPTI

Elbisesini pırlanta küpeleri ve beyaz kürküyle tamamlayan Kardashian, Met Gala'da kusursuz görünmek ve elbiseyi rahatça giyebilmek için sıkı bir diyete girdi. Ünlü isim, son 3 hafta hiç şeker ve gluten tüketmeyerek elbisenin içinde kusursuz görünmeyi başardı ancak şaşırtıcı gerçek daha sonra ortaya çıktı.

3 hafta diyet yaptı yine başaramadı! Kim Kardashian elbisenin fermuarını kapatamadı

FERMUARINI KAPATAMADI

İkonik elbise içinde büyüleyici görünen Kardashian'ın elbisenin içine aslında tam olarak giremediği ve üstündeki kürkü de kapatamadığı fermuarı gizlemek için aldığı ortaya çıktı.

3 hafta diyet yaptı yine başaramadı! Kim Kardashian elbisenin fermuarını kapatamadı

AÇIK ARTIRMADA SATIN ALMIŞTI

Marilyn Monroe 1962'de Başkan Kennedy'e bu elbiseyle şarkı söylemiş, daha sonra açık arttırma ile 4,8 milyon dolara satılmıştı. Kardashian'ın kırmızı halıda elbisenin orijinali giyerek poz verdiği sonra da zarar görmemesi için replikasını giydiği ileri sürüldü. Marilyn Monroe'nun yıllar önce bu elbiseyi dikmesi için tasarımcı Jean Louis'e 1440 dolar ödediği biliniyor.

3 hafta diyet yaptı yine başaramadı! Kim Kardashian elbisenin fermuarını kapatamadı
3 hafta diyet yaptı yine başaramadı! Kim Kardashian elbisenin fermuarını kapatamadı
3 hafta diyet yaptı yine başaramadı! Kim Kardashian elbisenin fermuarını kapatamadı
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Met Gala'ya katılan erkekler neredeyse kadınlardan daha şık! Met Gala'ya katılan erkekler neredeyse kadınlardan daha şık! Kim Kardashian, Met Gala'ya Marilyn Monroe'nun ikonik elbisesiyle katıldı Kim Kardashian, Met Gala'ya Marilyn Monroe'nun ikonik elbisesiyle katıldı

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Son Dakika Magazin Kim Kardashian diyete rağmen Monroe'nun elbisesine sığamadığı için fermuarı kapatamamış - Son Dakika


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