Dallas Cowboys ve Los Angeles Rams arasında oynanan bir maçta sahaya giren Kim Kardashian'a tribünlerden sert tepki!

Dünyaca ünlü şov yıldızı Kim Kardashian, oğlu Saint West ile L.A Rams maçını izlemeye gitti. Tepeden tırnağa Balenciaga giyinen Kardashian devre arasında oğlunun fotoğrafını çekmek için stadyuma indi.

AYRICALIK TANINDIĞI İÇİN YUHALANDI

Maçı en önde izleyen ve siyah topuklularıyla sahaya inen Kardashian taraftarın tepkisini çekti. Uzun bir süre yuhalanan Kardashian'a ayrıcalık tanındığı için taraftarın öfkelendiği dile getirildi.