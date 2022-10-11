Dallas Cowboys ve Los Angeles Rams arasında oynanan bir maçta sahaya giren Kim Kardashian'a tribünlerden sert tepki! - Son Dakika
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Dallas Cowboys ve Los Angeles Rams arasında oynanan bir maçta sahaya giren Kim Kardashian'a tribünlerden sert tepki!

11.10.2022 09:02

Şov yıldızı Kim Kardashian, Dallas Cowboys ve Los Angeles Rams arasında oynanan maçın devre arasında sahaya girdi. Taraftarlar, Kardashian'a ayrıcalık tanınmasına tepki gösterdi.

Dünyaca ünlü şov yıldızı Kim Kardashian, oğlu Saint West ile L.A Rams maçını izlemeye gitti. Tepeden tırnağa Balenciaga giyinen Kardashian devre arasında oğlunun fotoğrafını çekmek için stadyuma indi.

AYRICALIK TANINDIĞI İÇİN YUHALANDI

Maçı en önde izleyen ve siyah topuklularıyla sahaya inen Kardashian taraftarın tepkisini çekti. Uzun bir süre yuhalanan Kardashian'a ayrıcalık tanındığı için taraftarın öfkelendiği dile getirildi.

Topuklu ayakkabıyla sahaya inen Kim Kardashian yuhalandı
Topuklu ayakkabıyla sahaya inen Kim Kardashian yuhalandı
Topuklu ayakkabıyla sahaya inen Kim Kardashian yuhalandı
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Kim Kardashian, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Dallas Cowboys ve Los Angeles Rams arasında oynanan bir maçta sahaya giren Kim Kardashian'a tribünlerden sert tepki! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dallas Cowboys ve Los Angeles Rams arasında oynanan bir maçta sahaya giren Kim Kardashian'a tribünlerden sert tepki! - Son Dakika
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