Kim Milyoner Olmak İster'de romantik anlar! Yarışmacı, telefon joker hakkıyla eşini arayıp "Seni seviyorum" dedi - Son Dakika
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Kim Milyoner Olmak İster'de romantik anlar! Yarışmacı, telefon joker hakkıyla eşini arayıp "Seni seviyorum" dedi

28.08.2022 07:55

Kim Milyoner Olmak İster'de sıra dışı bir an yaşandı. Yarışmacı Osman Çalış, telefon joker hakkını kullanarak eşini arattı. 30 saniyelik soru sorma süresinde eşine, "Seni çok seviyorum. Nasipse yarın görüşeceğiz" diyerek kullanan yarışmacı, telefonu kapattıktan sonra soruya yanlış cevap vererek yarışmadan 30 bin TL ile ayrıldı.

ATV'de yayınlanan Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de telefon joker hakkını kullanan yarışmacı eşini aradı.

SÜREYİ "SENİ SEVİYORUM" DEMEK İÇİN KULLANDI

30 saniyede soru sorması gereken yarışmacı Osman Çalış, bu süreyi eşine "Seni seviyorum" demek için kullanmayı tercih etti.

Milyoner'de görülmemiş olay! Telefon joker hakkıyla eşini arayıp 'Seni seviyorum' deyip kapattı

SORUYU EŞİNE YÖNELTMEK İSTEDİ

Yarışmacı Osman Çalış, "Hangi ülkede kendine ait posta adresi olan, gövdesi dünyanın birçok yerinden sevgili arayanların mektup gönderdiği bir posta kutusu olarak kullanılan 500 yıldan yaşlı bir meşe ağacı vardır?" sorusu için telefon joker hakkını kullandı. Telefon joker hakkını kullanan Çalış, soruyu eşi Zekiye Çalış'a sormak istedi.

Milyoner'de görülmemiş olay! Telefon joker hakkıyla eşini arayıp 'Seni seviyorum' deyip kapattı

İMİRZALIOĞLU BİLE DURUMA ŞAŞIRDI

O sırada Çalış, İmirzalıoğlu'na "Benim eşimi arama sebebim ona olan sevgimi milyonların önünde söylemek" dedi. Kenan İmirzalıoğlu da duruma şaşırdı. Yarışmacı, telefonda "Seni çok seviyorum. Nasipse yarın görüşeceğiz" dedi. Eşi ise "Ben de seni çok seviyorum" diyerek güldü. Yarışmacı ise soruya yanlış cevap vererek 30 bin TL ile ayrıldı.

Milyoner'de görülmemiş olay! Telefon joker hakkıyla eşini arayıp 'Seni seviyorum' deyip kapattı
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Kenan İmirzalıoğlu, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kim Milyoner Olmak İster'de romantik anlar! Yarışmacı, telefon joker hakkıyla eşini arayıp 'Seni seviyorum' dedi - Son Dakika


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