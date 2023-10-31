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Kirli Sepeti dizisine Ahu Sungur'dan sonra Su Kutlu dahil oldu - Son Dakika

Kirli Sepeti dizisine Ahu Sungur'dan sonra Su Kutlu dahil oldu

Son Güncelleme: 31.10.2023 08:36

Ahu Sungur'un ardından Su Kutlu da FOX TV ekranlarında yayınlanan Kirli Sepeti dizisinin kadrosuna dahil oldu. Kutlu, dizide bir evin hizmetçisi rolünü oynayacak.

Başrollerinde Aleyna Özgeçen, Cansu Tosun, Ceren Moray, Ayça Bingöl, Serkay Tütüncü, Melisa Döngel, Halil İbrahim Ceylan, Bestemsu Özdemir, Serhat Kılıç ve Devrim Yakut'un yer aldığı Kirli Sepeti dizisinde yeni isimler dahil oluyor. Kadroya Ahu Sungur'un ardından Su Kutlu da dahil oldu.

KIYMET ROLÜNÜ OYNAYACAK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, önceki günlerde usta oyuncu Ahu Sungur dizinin kadrosuna katıldı. Sungur, Melisa Döngel'in oynadığı Aylin'in annesi Cavidan'a hayat verecek. Cavidan'ın evindeki hizmetçi rolü için de genç oyuncu Su Kutlu ile anlaşıldı. Kutlu dizide Kıymet'i oynayacak. Ece ErdeKoçoğlu'nun yönettiği lüks bir sitede hizmetçilik yapan Songül, Hayriye ve Medine'nin hayatının anlatıldığı diziyi Merve Girgin Aytekin yazıyor.

100 yıl kutlamaları nedeniyle yeni bölümü yayınlanmayan Kirli Sepeti 5 Kasım'da izleyiciyle buluşacak.

Ahu Sungur
Su Kutlu

Kirli Sepeti, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kirli Sepeti dizisine Ahu Sungur'dan sonra Su Kutlu dahil oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kirli Sepeti dizisine Ahu Sungur'dan sonra Su Kutlu dahil oldu - Son Dakika
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