Petek Dinçöz etek boyuyla ilgili yorum yapan takipçine sinirlendi

Dansları ve şarkılarıyla 2000'li yıllara damga vuran Petek Dinçöz, geçtiğimiz mart ayında 2014 yılında evlendiği bir çocuğunun babası Serkan Kodaloğlu ile tek celsede boşandı. Ayrılığın ardından oğluyla yurt dışına yerleşen Dinçöz, çocukluk aşkı Nida Büyükbakrakdar ile evlendi. Hayatına yeni bir sayfa açan Dinçöz, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

"BU KADAR KISA ABARTI DEĞİL Mİ?"

Son olarak mini siyah elbisesiyle verdiği pozunu Instagram hesabından paylaşan güzel şarkıcı, bir takipçisinin etek boyuyla ilgili yaptığı yoruma cevap verdi. Sosyal medya kullanıcısı Dinçöz'ün fotoğrafına "Bu kadar kısa abartı değil mi?" yorumunu yaptı.

SERT ÇIKTI

Yorumu görünce sinirlenen Petek Dinçöz şunları yazdı; "Merhaba hanımefendi. Nerede, nasıl giyineceğime ben karar veririm, başkası değil! Hele siz hiç değil! Lütfen siz kendiniz ile ilgilenin. Sevgiler"