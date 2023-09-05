Kısmetse Olur'da Burak, kamera karşısında Şeyda'ya şiddet uyguladı

Sunuculuğunu Öykü Serter'in yaptığı YouTube kanalında yayınlanan Kısmetse Olur'da yarışmacılardan Burak, dans ettiği için sinirlendiği kız arkadaşına herkesin içinde şiddet uygulayarak kolunu sıktı.

KENDİNE ÇEKİP KOLUNU SIKTI

Yarışmada aşk yaşayan Şeyda ve Burak arasında gergin anlar yaşandı. Kız arkadaşının herkesin içinde dans etmesinden rahatsız olan Burak, hızla yanına gelip önce Şeyda'yı sertçe kendine çekti sonra da kolunu sıkarak kulağına bir şeyler söyledi. Sevgilisinden gelen şiddet karşısında neye uğradığını şaşıran Şeyda ise kolunu tutarak Buse'nin yanına gidip yaşadığı olayı anlattı.

İZLEYİCİLER ÖFKEDEN DELİYE DÖNDÜ

Olayın ardından sakinleşen Burak ise "Bile isteye canını yakmam. Sinirlenince tepkimi göstermem lazımdı" derken Şeyda da "Tamam" diyerek konuyu kapattı. Yapım şirketinin kamera önünde yaşanan kadına şiddete sessiz kalması ve yarışmacının hiçbir ceza almaması izleyicileri kızdırdı. Burak'ın diskalifiye edilmesi gerektiğini söyleyen izleyiciler "Kör müsünüz? Reyting varsa sorun yok değil mi?" ve "Görüntüleri izleyince kanım dondu" yorumları yapıldı.

İşte görüntüler için yapılan bazı yorumlar...