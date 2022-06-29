Kısmetse Olur programında yarışan 24 yaşındaki Dilan Eylem Öz evinde ölü bulundu - Son Dakika
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Kısmetse Olur programında yarışan 24 yaşındaki Dilan Eylem Öz evinde ölü bulundu

29.06.2022 16:40

Avcılar'da 24 yaşındaki genç kız Dilan Eylem Öz evinde, ağzı köpük dolu şekilde ölü bulundu. Olay yeri inceleme çalışmasının ardından Öz'ün cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Dilan Eylem Öz'ün kesin ölüm nedeni otopsi sonucunda belli olacak. Genç kadın, bir döneme damga vuran Kısmetse Olur yarışmasında da yarışmıştı.

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi İstiklal Caddesi'nde büyükannesi ile aynı evde yaşayan Dilan Eylem Öz'den iki gündür haber alınamadı. Büyükannesinin memleketine gitmesinin ardından evde yalnız kalan Öz'e ulaşamayan yakınları kapıyı çilingirle açtı.

EVE GİREN EKİPLER KADININ CANSIZ BEDENİNİ BULDU

Eve giren yakınları Öz'ün hareketsiz yattığını gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Dilan Eylem Öz'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme çalışmasının ardından Öz'ün cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Dilan Eylem Öz'ün kesin ölüm nedeni otopsi sonucunda belli olacak.

Kısmetse Olur programı ile tanınan Dilan Öz evinde ölü bulundu

"YERDE CESEDİNİ BULMUŞLAR"

Öz'ün öldüğü binanın zemin katındaki fırında çalışan Hacı Gül, komşularından haber alamayan teyzesinin dün saat 17.30 sıralarında çilingir çağırdığını belirterek, "Genç kadın büyükannesi ile kalıyordu. Ancak, büyükannesi başka bir kente taziyeye gitmiş. Evde tek başına kalıyormuş. Teyze haber alamayınca evin kapısını çilingire açtırmış. Yerde cesedini bulmuşlar. Ölüm nedeni otopsi sonucu belli olacak" ifadelerini kullandı.

Kısmetse Olur programı ile tanınan Dilan Öz evinde ölü bulundu

"UYUŞTURUCUDAN ÖLDÜĞÜ SÖYLENDİ"

Aynı binanın altında fırında çalışan Şahin Kalın, "Yakınları haber alamayınca çilingir çağırmış. Ağzında köpük varmış. Uyuşturucudan öldüğü söylendi. Kimseye pek zararı yoktu. Bizden de gelip alışveriş yapardı" dedi.

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Kaynak: DHA

İstiklal Caddesi, Adli Tıp Kurumu, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kısmetse Olur programında yarışan 24 yaşındaki Dilan Eylem Öz evinde ölü bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kısmetse Olur programında yarışan 24 yaşındaki Dilan Eylem Öz evinde ölü bulundu - Son Dakika
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