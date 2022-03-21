Kısmetse Olur'un yarışmacısı Melis Buse Betkayan, değişimiyle adından söz ettirmişti! Şimdi ise estetiklerini sıralıyor - Son Dakika
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Kısmetse Olur'un yarışmacısı Melis Buse Betkayan, değişimiyle adından söz ettirmişti! Şimdi ise estetiklerini sıralıyor

21.03.2022 15:01

Kısmetse Olur yarışmacılarından Melis Buse Betkayan, Habeler.com'un YouTube kanalına konuk oldu. Repliklerinin yanı sıra değişimiyle de hafızalara kazanan Melis Buse Betkayan, estetiklerini de bir bir anlattı.

2015 yılında Kanal D'de yayınlanmaya başlayan Kısmetse Olur'un dişli yarışmacılarından olanMelis Buse Betkayan, Haberler.com'un YouTube kanalında Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Yarışmaya katılma sürecinden özel hayatına dair soruları cevaplayan Betkayan, yaptırdığı estetiklerden yarışmada kimsenin bilmediği konular hakkında konuştu.

"SADECE BURNUMDA ESTETİK VAR"

Kısmetse Olur'da yaşanan ilişkiler hakkında konuşan Melis Buse Betkayan, bazı yarışmacıların sevgilisinin en yakın arkadaşıyla aşk yaşadığını, daha sonra da evlendiğini dile getirdi. Programdaki kavgaların gerçek olduğunu da söyleyen Betkayan, "Benim kavgalarımın yüzde 90'ı gerçekti" diyen ünlü isim dayak yediğini ifade etti. Yakında güzellik merkezi açacağını dile getiren Betkayan "Sadece burun estetiğim var, dudak dolgularımı erittim. Ne bir göğüs silikonum, ne bir kalça implantım yok. Ufak tefek dokunuşlar dışında bir şey yaptırmıyorum" diyerek estetik iddialarına son noktayı koydu.

Değişimiyle olay olmuştu! Kısmetse Olur'un dişli yarışmacısı Melis estetiklerini bir bir itiraf etti

"FİNAL GECESİNDE ÖLEBİLİRDİM"

"Programda unutamadığın bir kavga var mı?" sorusuna ise Betkayan "Final gecesi" cevabını verdi. O gece çok büyük bir tartışmanın yaşandığını söyleyen Betkayan, "Felaket bir geceydi. Cehennem gibiydi. Yerde cam kırıkları. Ben masaların üstünden atlıyorum yemekhanede. Kuzenim dayak yiyor. Emre beni kucağına alıyor dayak yemeyeyim diye. Benim orada ölüm de çıkabilirdi. Herkes bana saldırdı. Tartışmanın asıl sebebi; Ben final gecesinde, Nur'la Batuhan'a Semih'i hatırlattım. Nur Semih'i seviyordu, Batuhan'la Semih'in kankasıydı. Ben sadece bunu hatırlattım. Nedense sinirlendiler. Bunu herkes biliyordu zaten sinirlenilecek ne var ki bunda" dedi.

Değişimiyle olay olmuştu! Kısmetse Olur'un dişli yarışmacısı Melis estetiklerini bir bir itiraf etti
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Son Dakika Magazin Kısmetse Olur'un yarışmacısı Melis Buse Betkayan, değişimiyle adından söz ettirmişti! Şimdi ise estetiklerini sıralıyor - Son Dakika


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