Kısmetse Olur yarışmacısı, tek cümlelik paylaşımla açıldığını duyurdu - Son Dakika
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Kısmetse Olur yarışmacısı, tek cümlelik paylaşımla açıldığını duyurdu

Kısmetse Olur yarışmacısı, tek cümlelik paylaşımla açıldığını duyurdu
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Bir dönem tesettüre girerek sosyal medya fotoğraflarını silen Kısmetse Olur yarışmacısı Yaren Dağ, başını açarak eski tarzına geri döndü. Sildiği fotoğrafları hesabına yeniden yükleyen ve takipçilerini şaşırtan ünlü fenomen, radikal kararıyla ilgili "Açıklama yapmayacağım, sizi çok seviyorum" paylaşımında bulundu.

Bir döneme damga vuran Kısmetse Olur yarışmasının öne çıkan isimlerinden Yaren Dağ, bir süre önce aldığı tesettür kararından vazgeçti. Fenomen ismin son hali sosyal medyada gündem olurken, takipçileri yaşanan değişimi şaşkınlıkla karşıladı.

Kısmetse Olur programındaki tavırları ve tarzıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Yaren Dağ, geçtiğimiz dönemlerde radikal bir kararla tesettüre girdiğini duyurmuştu. Sosyal medya hesabındaki tüm açık fotoğraflarını silen Dağ, kapanma kararını “Buyrunuz yeni Yaren” notuyla takipçilerine ilan etmişti.

Kısmetse Olur yarışmacısı, tek cümlelik paylaşımla açıldığını duyurdu

FOTOĞRAFLARINI GERİ YÜKLEDİ

Aradan geçen sürenin ardından Yaren Dağ, başını yeniden açarak eski tarzına geri döndü. Yeni görünümüyle kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri arasına giren ünlü fenomen, kararının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Kısmetse Olur yarışmacısı, tek cümlelik paylaşımla açıldığını duyurdu

"AÇIKLAMA YAPMAYACAĞIM"

Takipçilerine seslenen Dağ, "Açıklama yapmayacağım, sizi çok seviyorum" ifadelerini kullandı. Fenomen isim, tesettüre girdiği dönemde sildiği eski fotoğraflarını da sosyal medya hesabına yeniden yükledi.

İşte Yaren Dağ'ın sosyal medyadaki paylaşımlarından bazıları; 

Kısmetse Olur yarışmacısı, tek cümlelik paylaşımla açıldığını duyurdu
Kısmetse Olur yarışmacısı, tek cümlelik paylaşımla açıldığını duyurdu
Kısmetse Olur yarışmacısı, tek cümlelik paylaşımla açıldığını duyurdu

Sosyal Medya, Magazin, Medya, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kısmetse Olur yarışmacısı, tek cümlelik paylaşımla açıldığını duyurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Halis demir Halis demir:
    örtüyü kendi çıkarı için kullananları Allah bilirrr. 7 1 Yanıtla
    Ekber SATIR Ekber SATIR:
    Vallahi ve billahi Bu laf süper bi laf oldu halis bey tebrik ediyorum... 1 0
  • Merve Hatun Merve Hatun:
    bizde yedik...zaten hiç kapalı değildin 5 1 Yanıtla
  • Cihangir Yazici Cihangir Yazici:
    para bıttı 3 1 Yanıtla
  • Kadri TAMAZ Kadri TAMAZ:
    Diğer tarafta kapatıyorlar. Allah ıslah etsin 0 0 Yanıtla
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