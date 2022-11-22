Kıvanç Tatlıtuğ'un eline yaptırdığı gül dövmesinde kayınvalide detayı!

Başak Dizer ile mutlu evliliği olan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, geçtiğimiz günlerde yeni dövmesiyle gündeme gelmişti. Tatlıtuğ, "Bir anlamı var, anlamı bende kalsın" dediği dövmesinin sırrı çözüldü.

"BAŞAK DİZER'İN EN SEVDİĞİ ÇİÇEK"

Gazeteci Arif Hür, ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un eline yaptırdığı gül dövmesinin sırrını açıkladığı yazısında şu ifadeleri kullandı: "Başarılı oyunculuk kariyeri ve örnek aile yaşantısıyla gıptayla bakılan isimlerin başında gelen oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, bu kez dövmeleriyle gündemde. Geçmiş yıllarda yaptırdığı, 'Beni sadece Allah yargılayabilir' ve renkli ejderha dövmesiyle dikkat çeken Tatlıtuğ, son olarak oğlu oğlu Kurt Efe'nin dövmesini ve bir de gül dövmesi yaptırmıştı.

Edindiğim bilgiye göre; Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer'in çiçek çeşitleri arasında en çok gülü sevdiği için eline kazıtmış. Ayrıca Başak Dizer'in annesinin adı da Gül. Anlayacağınız, Kıvanç Tatıtuğ sağ eline yaptırdığı ufak bir gül dövmesiyle hem eşinin hem de kayınvalidesinin gönlünü fethetmiş."