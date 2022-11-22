Kıvanç Tatlıtuğ'un eline yaptırdığı gül dövmesinde kayınvalide detayı! - Son Dakika
Üye Girişi

Kıvanç Tatlıtuğ'un eline yaptırdığı gül dövmesinde kayınvalide detayı!

22.11.2022 16:06

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, baba olduktan sonra vücuduna oğlunun ayak izini ve bir gül motifi kazıttı. Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer, sevdiği için ve kayınvalidesinin adı olduğu için gül dövmesi yaptırdığı ortaya çıktı.

Başak Dizer ile mutlu evliliği olan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, geçtiğimiz günlerde yeni dövmesiyle gündeme gelmişti. Tatlıtuğ, "Bir anlamı var, anlamı bende kalsın" dediği dövmesinin sırrı çözüldü.

"BAŞAK DİZER'İN EN SEVDİĞİ ÇİÇEK"

Gazeteci Arif Hür, ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un eline yaptırdığı gül dövmesinin sırrını açıkladığı yazısında şu ifadeleri kullandı: "Başarılı oyunculuk kariyeri ve örnek aile yaşantısıyla gıptayla bakılan isimlerin başında gelen oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, bu kez dövmeleriyle gündemde. Geçmiş yıllarda yaptırdığı, 'Beni sadece Allah yargılayabilir' ve renkli ejderha dövmesiyle dikkat çeken Tatlıtuğ, son olarak oğlu oğlu Kurt Efe'nin dövmesini ve bir de gül dövmesi yaptırmıştı.

Edindiğim bilgiye göre; Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer'in çiçek çeşitleri arasında en çok gülü sevdiği için eline kazıtmış. Ayrıca Başak Dizer'in annesinin adı da Gül. Anlayacağınız, Kıvanç Tatıtuğ sağ eline yaptırdığı ufak bir gül dövmesiyle hem eşinin hem de kayınvalidesinin gönlünü fethetmiş."

Kıvanç Tatlıtuğ'un koluna yaptırdığı gül dövmesinin sırrı çözüldü
Kıvanç Tatlıtuğ'un koluna yaptırdığı gül dövmesinin sırrı çözüldü
Kıvanç Tatlıtuğ'un koluna yaptırdığı gül dövmesinin sırrı çözüldü
Kıvanç Tatlıtuğ'un koluna yaptırdığı gül dövmesinin sırrı çözüldü
Kaynak: Snob Magazin
YORUMLAR
500

Kıvanç Tatlıtuğ, Başak Dizer, Paris, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kıvanç Tatlıtuğ'un eline yaptırdığı gül dövmesinde kayınvalide detayı! - Son Dakika

Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.

Son Dakika
14:04 Merkez Bankası merakla beklenen kararı açıkladı! Faiz tek haneye indirildi
13:58 Belçika'ya zaferi getiren Batshuayi'den tepki: Siz gazetecilerin eleştirmek için burada olduğunuzu biliyoruz
13:32 Fenerbahçe'den anlamlı hareket! Jorge Jesus ve futbolcular 100 kız öğrenciye burs verecek
13:29 Merhum sinema sanatçısı Eşref Kolçak'ın hırsızlardan kurtarılan otomobili ailesine teslim edildi
13:15 Döve döve öldürdüğü karısının fotoğraflarını ailesine yollamıştı! Cezası belli oldu
13:16 Hadise ile mesajları magazin gündemine bomba gibi düşen Reza Zarrab'dan Acun Ilıcalı'ya hakaret: Kalıbına tüküreyim
13:16 Sağlık alanındaki dev atılımı Sağlık Bakanı Koca duyurdu: Dünyadaki ilk ve tek ülke olacağız
12:35 İtalya basınından dikkat çeken iddia! Arda Güler için Fenerbahçe'den söz aldılar
12:31 Öğretmenlerin kutlama kahvaltısı kazayla bitti! Otomobil iki duvar arasına sıkıştı
12:15 Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten çok net Cristiano Ronaldo mesajı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2022 14:26:10. #1.11#
SON DAKİKA: Kıvanç Tatlıtuğ'un eline yaptırdığı gül dövmesinde kayınvalide detayı! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement