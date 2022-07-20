Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat 12 yıl sonra aynı sette! Aşkı Memnu'nun başrolleri aynı başarıyı yakalayabilecek mi?

Bir döneme damga vuran ve günümüzde de tekrar bölümleri büyük bir ilgiyle izlenen Aşk-ı Memnu dizisinin başrolleri Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat, OGM Pictures imzasıyla Netflix için çekilecek bir aşk filminde buluştu. 12 yıllık aranın ardından bir araya gelen çiftin film çekimleri de başladı.

İLK KARELER GELDİ

Şile sahilindeki çekimlerde görüntülenen ikilinin fotoğrafı Blog Yağmur isimli Instagram hesabından yayınlandı. Tatlıtuğ ve Saat'in yer aldığı kare, kısa sürede sosyal medyada gündem olurken sevenleri heyecanlandı. Gönenç Uyanık'ın yöneteceği filmin senaryosunu Nuran Evren Şit yazıyor. İstanbul sahnelerinin çekimleri başlanan filmin New York sahneleri de olacak.