Kıvanç Tatlıtuğ, seçim sonucunun ardından meşale yakıp kutlama yaptığı iddiasını yalanladı - Son Dakika
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Kıvanç Tatlıtuğ, seçim sonucunun ardından meşale yakıp kutlama yaptığı iddiasını yalanladı

01.06.2023 11:15

Kıvanç Tatlıtuğ'un 28 Mayıs'ta yapılan seçimin ardından sette meşale yakarak kutlama yaptığı ileri sürüldü. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda iddiayı yalanlayan oyuncu, "27 Mayıs Cumartesi günü Aile dizisi 13. bölüm sezon finali kutlaması için yakıldı o meşaleler" dedi.

Aile dizisinin başrol oyuncusu Kıvanç Tatlıtuğ'un 28 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından sette meşale yakarak kutlama yaptığı ileri sürüldü. Görüntülerin sosyal medyada konuşulmaya başlanmasının ardından yakışıklı oyuncudan cevap geldi.

"DİZİNİN SEZON FİNALİ KUTLAMASI İÇİN MEŞALE YAKILDI"

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda seçimin ardından meşale yaktığı iddiasını yalanlayan Kıvanç Tatlıtuğ, "27 Mayıs Cumartesi günü Aile dizisi 13. bölüm sezon finali kutlaması için yakıldı o meşaleler. Yeni sezonda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın" ifadelerini kullandı.

Kıvanç Tatlıtuğ, seçim sonucunun ardından meşale yakıp kutlama yaptığı iddiasını yalanladı

AİLE DİZİSİNİN SEZON FİNALİNİ BİRLİKTE İZLEDİLER

Kıvanç Tatlıtuğ, Serenay Sarıkaya, Canan Ergüder, Nejat İşler, Yüsra Geyik ve Nur Sürer gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Aile dizisi, salı günü yayınlanan bölümüyle sezon finali yaptı. Dizi ekibi, salı günü akşam bir araya gelerek hem bölümü izledi hem de birlikte yemek yedi. Tatlıtuğ geceye, eşi Başak Dizer ile katıldı.

Kıvanç Tatlıtuğ, seçim sonucunun ardından meşale yakıp kutlama yaptığı iddiasını yalanladı
YORUMLAR (3)
  • Yusuf Taner Karaca: Ne var kutlama yaptıysa da? Bağnaz gerici kafalar banyo terliğine oy verip kazansaydı sokaklarda LGBT lilerle dans edip alkolden önlerini göremeyecek bazı sözüm ona sanatçılarda dahil... O zamanda aynı tepki olacakmiydi. Bırakın bu işleri yaa. Cevap Yaz 61 22 Yayından Kaldır
  • suna genç: ülke sapıtmış yahu doğru bile olsa adam parti tutamaz mı sevinemez mi ille bu eleştirenlerin partisini mi tutmak zorunda. Kıvanç zaten korkudan hemen diziye mal etmiş bunların alayı ülkeye ihanet ediyor Cevap Yaz 72 20 Yayından Kaldır
  • muammer temur: En azından yurtdisinda ödül alıp ülkesini kötülememis demokratik hakkını kullanmış...siz istiyorsunuz ki sanatçı topçu siyasetçi akademisyen Dr vs kim varsa herkes sizin kafanızda olsun yok yaaa Cevap Yaz 83 21 Yayından Kaldır
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Kıvanç Tatlıtuğ, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kıvanç Tatlıtuğ, seçim sonucunun ardından meşale yakıp kutlama yaptığı iddiasını yalanladı - Son Dakika


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