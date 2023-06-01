Kıvanç Tatlıtuğ, seçim sonucunun ardından meşale yakıp kutlama yaptığı iddiasını yalanladı

Yusuf Taner Karaca:

Ne var kutlama yaptıysa da? Bağnaz gerici kafalar banyo terliğine oy verip kazansaydı sokaklarda LGBT lilerle dans edip alkolden önlerini göremeyecek bazı sözüm ona sanatçılarda dahil... O zamanda aynı tepki olacakmiydi. Bırakın bu işleri yaa.