Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer ilk defa birlikte reklam filmi çekti! Bebeklerini yine göstermediler - Son Dakika
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Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer ilk defa birlikte reklam filmi çekti! Bebeklerini yine göstermediler

05.07.2023 15:46

Magazin camiasının gözde çiftlerinden Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ ilk kez birlikte reklam yüzü oldu. Bir bebek bezi markası için kamera karşısına geçen ikiliye gözlerden uzak büyüttükleri oğulları Kurt Efe yerine cast ajansından bulunan bir bebek eşlik etti.

2016 yılında nikah masasına oturan Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti, geçtiğimiz sene ilk bebekleri Kurt Efe'yi kucaklarına aldı. Bir bebek bezi firmasıyla anlaşan ikili, ilk kez birlikte kamera karşısına geçerken oğullarını reklam filminde oynatmadı.

BEBEK OYUNCUYLA KAMERA KARŞISINA GEÇTİLER

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, çiftin ilk kez birlikte yer aldığı reklam filmi Gaziosmanpaşa'daki geçtiğimiz ay özel bir hastanede çekildi. Kurt Efe adını verdikleri oğullarını gözlerden uzak büyütmeyi tercih eden ikili, reklam filminde çocuklarını oynatmadı. Ünlü çifte bebekleri Kurt Efe yerine cast ajansından bulunan bir bebek eşlik etti.

İkilinin milyonlarca lira kazandıkları iddia edilen reklam filmimin ne zaman yayınlanacağı ise henüz bilinmiyor.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer ilk kez birlikte reklam filmi çekti! Çocuklarını yine sır gibi sakladılar
Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer ilk kez birlikte reklam filmi çekti! Çocuklarını yine sır gibi sakladılar
Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer ilk kez birlikte reklam filmi çekti! Çocuklarını yine sır gibi sakladılar
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Kıvanç Tatlıtuğ, Başak Dizer, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer ilk defa birlikte reklam filmi çekti! Bebeklerini yine göstermediler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer ilk defa birlikte reklam filmi çekti! Bebeklerini yine göstermediler - Son Dakika
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