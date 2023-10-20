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Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın Aile dizisindeki yatak sahnesi tepki çekti - Son Dakika

Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın Aile dizisindeki yatak sahnesi tepki çekti

Son Güncelleme: 20.10.2023 09:53

Serenay Sarıkaya ile Kıvanç Tatlıtuğ'un Aile dizisinin son bölümündeki yatak odası sahnesi izleyicileri kızdırdı. Tatlıtuğ'un yarı çıplak olduğu sahne için RTÜK'e çağrı yapıldı.

Başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ, Serenay Sarıkaya, Nur Sürer, Nejat İşler, Canan Ergüder, Levent Ülgen, Yüsra Geyik ve Emel Göksu'nun oynadığı Aile dizisindeki yatak odası sahnesi tepki çekti. İzleyiciler, Tatlıtuğ ve Sarıkaya'nın oynadığı yatak odası sahnesi için RTÜK'e çağrı yaptı.

"YUKARI BAK YUKARI"

Dizide Kıvanç Tatlıtuğ'un oynadığı Aslan ile Serenay Sarıkaya'nın oynadığı Devin, yatak odasında tartıştı. O esnada Aslan üstünü değiştirmek için soyunmaya başladı. Devin'in kendisine baktığını gören Aslan "Yukarı bak yukarı" diye uyardı. Daha sonra üstünü değiştirmek için başka bir alana geçen Devin de aynı şekilde kendisini izleyen Aslan'ı "Yukarı bak yukarı" diye uyardı.

İZLEYİCİLER SİNİRLENDİ

Sosyal medyada paylaşılmaya başlayan sahne izleyicileri ikiye böldü. Bir kısım sahnenin normal olduğunu ve ikinin çok iyi oynadığını söylerken bir kısım da "Bu nasıl senaryo? Kıvanç bunu nasıl oynadın" diyerek tepki gösterdi. Paylaşım yapan bazı izleyiciler de RTÜK'e çağrıda bulundu.

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Son Dakika Magazin Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın Aile dizisindeki yatak sahnesi tepki çekti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın Aile dizisindeki yatak sahnesi tepki çekti - Son Dakika
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