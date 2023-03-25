Kızılcık Şerbeti'nde "içki" sahnesi izleyicilerden büyük tepki aldı - Son Dakika
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Kızılcık Şerbeti'nde "içki" sahnesi izleyicilerden büyük tepki aldı

25.03.2023 15:40

Kızılcık Şerbeti dizisinin dün akşam yayınlanan bölümündeki "içki" sahnesi sosyal medyada gündem yarattı. İftar yapılan restoranda yan masadakilerin içki içmesine tepki gösterilen dizi için "Kınıyorum" şeklinde yorumlar yapılarak RTÜK'e çağrıda bulunuldu.

Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Barış Kılıç, Sibel Taşçıoğlu, Ceren Karakoç ve Settar Tanrıöğen'in başrolünü paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisi, dün akşam 20. bölümüyle ekrana geldi. Dizideki oruç ve içki sahnesi ise gündem oldu.

"BİZ BURADA ORUÇ AÇIYORUZ SİZ ORADA İÇKİ SERVİSİ YAPIYORSUNUZ"

Dizinin yayınlanan son bölümünde Kıvılcım, Ömer'in arkadaşlarıyla birlikte iftar yemeğine çıktı. Yan masada içki içilen bir mekanda oturan Ömer'in erkek arkadaşı "Biz buraya iftar gelmişiz sizin bu yaptığınız yakışıyor mu? Biz burada oruç açıyoruz siz orada içki servisi yapıyorsunuz. Turist dahi olsa burada alkol yok diyeceksiniz. Biraz saygı ya" diyerek tepki gösteriyor.

"BURASI LAİK BİR ÜLKE"

Aynı masada oturan Kıvılcım ise "Yan masada içki içilmesi niye bu kadar rahatsız etti? İsteyen içki içsin isteyen çay içsin. Bundan rahatsız olan varsa da gitsin orucunu evde açıversin. Burası laik bir ülke ve bunun için bu halk çok mücadele verdi. İstanbul turist akınına uğrayan bir yer" yanıtını veriyor.

İZLEYİCİLER İKİYE BÖLÜNDÜ

Daha önce RTÜK tarafından ceza alan dizideki sahne de gelen tepkilerin ardından Twitter'da gündem oldu. Bir kısım kullanıcı dizideki sahnenin çok yerinde olduğunu belirterek "Herkes istediği gibi yaşar" derken bir kısım da diziyi kınadıklarını söyleyen kullanıcılar, RTÜK'e de çağrı yaptı.

RTÜK'TEN KIZILCIK ŞERBETİ'NE CEZA

RTÜK, Kızılcık Şerbeti'ndeki kadın istismarı ve şiddet sahneleri yaptırıma uğradı. Show TV'nin "Kızılcık Şerbeti" dizisi sebebiyle Üst Kurul, Show TV'ye 5 kez program durdurma ve en üst sınırdan idari para cezası yaptırımı uyguladı.

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YORUMLAR (10)
  • ahmet kasap: YAHUDİ HRISTİYAN BİLE SAYGI GÖSTERİP DEĞERLERİMİZE UYGUN HAREKET EDERKEN BU UCUBELERE NE DENİLMELİ EDEP AHLAK YOKSUNU İNSANLAR Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
  • Ahmet Karakan : Türkiye de içkili lokantalar bellidir. Kimse de içki servis edilen yere iftar açmaya gitmez. Giden provakotördür. Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
  • Fatih Cora: Bunların müslüman Türkler hariç herkeze saygisi ve sevgisi var Cevap Yaz 45 14 Yayından Kaldır
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Son Dakika Magazin Kızılcık Şerbeti'nde 'içki' sahnesi izleyicilerden büyük tepki aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kızılcık Şerbeti'nde "içki" sahnesi izleyicilerden büyük tepki aldı - Son Dakika
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