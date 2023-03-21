Kızılcık Şerbeti dizisinin 20. bölüm tanıtım filmi yayınlandı! Nursema'ın itirafları çok konuşulacak - Son Dakika
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Kızılcık Şerbeti dizisinin 20. bölüm tanıtım filmi yayınlandı! Nursema'ın itirafları çok konuşulacak

21.03.2023 10:00

Kızılcık Şerbeti'nn cuma akşamı yayına girecek olan 20. bölüm tanıtım filmi yayınlandı. Kocası tarafından gerdek gecesi camdan aşağı atılan Nursema, ailesine bütün gerçekleri itiraf ediyor. Kısa sürede Twitter'da gündem yaratan tanıtım için, "Kesin rüyadır" yorumu yapılınca başrol oyuncusu Ceren Karakoç'ta o yorumlara cevap geldi. Fragmanın rüya olmadığını belirten Karakoç, "Bu fragmanda gördüğünüz her şey gerçektir" şeklinde konuştu.

Başrollerini Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Sibel Taşçıoğlu, Müjde Uzman, Barış Kılıç ve Settar Tanrıöğen'in paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisinin 24 Mart Cuma akşamı yayınlanacak olan 20. bölüm fragmanı yayınlandı. Heyecanlı anların yaşandığı dizide Nursema, gerdek gecesi yaşananları ailesine anlatıyor.

NURSEMA GERÇEKLERİ ANLATIYOR

RTÜK tarafından inceleme başlatılan dizinin 19. bölümünde istemediği İbrahim'le zorla evlendirilen Nursema, gerdek gecesi korkunç bir olay yaşadı. "Soyun lan" diye bağıran İbrahim'den korkan Nursema ağlayarak cama koştu. "Gel lan buraya" diyen İbrahim ise Nursema'yı aşağıya itti. Günlerce hastanede yatan Nursema'nın durumu ise ailesinden gizlendi. Dizinin yeni bölüm fragmanında ise Nursema, iki ailenin buluştuğu gecede her şeyi itiraf ediyor.

İKİ AİLE BİRBİRİNE GİRİYOR

Zorla evlendirilen Nursema, iki ailenin buluştuğu akşamda "Canım anneciğim, canım babacığım. Bu ruh hastası beni camdan aşağı attı. Senin gibi bir annem yok benim. Senin gibi de bir babam yok. Şimdi hepiniz birbirinizi yiyin. O evdeki huzurun bozulsun anne biraz" diyor. Duydukları karşısında şaşkına dönen Fatih, İbrahim'e saldırırken iki aile arasında gerginlik çıkıyor.

CEREN KARAKOÇ: BU FRAGMANDAKİ HER ŞEY GERÇEKTİR

Kısa sürede Twitter'da trend olan fragman için "Kesin rüyadır" ve "Bu sahneler gerçek çıkmayacak" yorumları yapıldı. Dizide Nursema'yı oynayan Ceren Karakoç ise yorumların ardından Instagram hesabından fragmanı yayınlayarak "Bu fragmanda gördüğünüz her şey gerçektir. Rüya değildir" ifadelerini kullandı.

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Settar Tanrıöğen, Twitter, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kızılcık Şerbeti dizisinin 20. bölüm tanıtım filmi yayınlandı! Nursema'ın itirafları çok konuşulacak - Son Dakika


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