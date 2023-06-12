Kızılcık Şerbeti'nin yıldızı Sıla Türkoğlu'nun yeni aşkı Alp Navruz! - Son Dakika
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Kızılcık Şerbeti'nin yıldızı Sıla Türkoğlu'nun yeni aşkı Alp Navruz!

12.06.2023 10:43

Kızılcık Şerbeti dizisindeki Doğa rolüyle tanınan Sıla Türkoğlu'nun, yakışıklı oyuncu Alp Navruz ile 1 aydır aşk yaşadığı ortaya çıktı. İkili, özel hayatlarını gizli yaşamayı tercih ediyor.

Show TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti'ndeki Doğa rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Sıla Türkoğlu, özel hayatıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Daha önce rol arkadaşı Doğukan Güngör ile aşk yaşadığı ileri sürülen Türkoğlu, gönlünü yakışıklı oyuncuya kaptırdı.

YAN YANA İLK KARE

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Sıla Türkoğlu ile TRT 1 ekranlarında yayınlanan Yürek Çıkmazı'nın yakışıklı oyuncusu Alp Navruz, 1 aydır gözlerden uzak aşk yaşıyor. Özel hayatlarını gizli yaşamayı tercih eden ikili, önceki akşam arkadaşlarıyla bir araya geldi. Yan yana poz veren iki ünlü oyuncu, ilişkilerini ilan etmiş oldu.

Alp Navruz ve Sıla Türkoğlu, ilişkileriyle ilgili sessizliğini koruyor.

1 aydır aşk yaşadıkları konuşulan Sıla Türkoğlu ve Alp Navruz'dan ilk kare geldi
1 aydır aşk yaşadıkları konuşulan Sıla Türkoğlu ve Alp Navruz'dan ilk kare geldi
1 aydır aşk yaşadıkları konuşulan Sıla Türkoğlu ve Alp Navruz'dan ilk kare geldi
1 aydır aşk yaşadıkları konuşulan Sıla Türkoğlu ve Alp Navruz'dan ilk kare geldi
1 aydır aşk yaşadıkları konuşulan Sıla Türkoğlu ve Alp Navruz'dan ilk kare geldi
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Sıla Türkoğlu, Alp Navruz, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kızılcık Şerbeti'nin yıldızı Sıla Türkoğlu'nun yeni aşkı Alp Navruz! - Son Dakika


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