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Kızına kavuşan Bergüzar Korel'den duygusal paylaşım: Uzun ve zorlu maratondan çıktım - Son Dakika

Kızına kavuşan Bergüzar Korel'den duygusal paylaşım: Uzun ve zorlu maratondan çıktım

08.11.2021 15:10

5 gün önce üçüncü bebeği Leyla'yı kucağına alan Bergüzar Korel, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı. Hastanede çektirdiği bir fotoğrafı paylaşan oyuncu, "Uzun ve zorlu bir maratondan çıkmış gibiyim. Biraz yorgun, biraz kaygılı, çokça şaşkın ve mutlu" sözlerine yer verdi.

Ali ve Han'dan sonra üçüncü bebekleri için gün sayan Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çifti 3 Kasım'da kızlarını kucaklarına aldı. 3. kez annelik heyecanı yaşayan Korel ise günler sonra sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak yaşadığı duyguları anlattı.

"UZUN VE ZORLU BİR MARATONDAN ÇIKMIŞ GİBİYİM"

2 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından hasta yatağında çektirdiği bir pozu paylaşan Bergüzar Korel, şu notu düştü: "Tam da gününde geldi Leyla. Benim her zamanki tezcanlılığıma inat hem gelişi hem de zamanlamasıyla daha hayata gözlerini açtığı ilk andan itibaren bundan sonra her şeyin çok da benim kontrolümde olamayacağını göstererek sanki. Uzun ve zorlu bir maratondan çıkmış gibiyim."

"LEYLA'NIN DA BENİM DE SAĞLIĞIMIZ YERİNDE"

"Biraz yorgun, biraz kaygılı, çokça şaşkın ve mutlu. Bin şükür Leyla'nın da benim de sağlığımız yerinde. Hepinizin iyi dilekleri, duaları, mesajları en önemlisi varlığınız için bin kez teşekkür ederim. Hepsi güç verdi bize. Teşekkür etmek istediğim çok insan var. Bu hafta biraz böyle geçecek şimdiden söyleyeyim. Ama en çok hayat sana teşekkür ederim. Her şey için."

3. kez anne olan Bergüzar Korel'den duygusal paylaşım: Uzun ve zorlu maratondan çıktım

Kızına kavuşan Bergüzar Korel'den duygusal paylaşım: Uzun ve zorlu maratondan çıktım

Bergüzar Korel, Halit Ergenç, Kasım, Medya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kızına kavuşan Bergüzar Korel'den duygusal paylaşım: Uzun ve zorlu maratondan çıktım - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Kızına kavuşan Bergüzar Korel'den duygusal paylaşım: Uzun ve zorlu maratondan çıktım - Son Dakika
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