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Kobra Murat'ın bağırsağı çatladı! Kritik ameliyat öncesi sevenlerinden dua istedi - Son Dakika
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Kobra Murat'ın bağırsağı çatladı! Kritik ameliyat öncesi sevenlerinden dua istedi

Altınları ve şovlarıyla geniş bir hayran kitlesi bulunan Kobra Murat lakaplı Murat Divandiler, Belçika'dan dönerken uçakta rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Bağırsak çatlaması tespit edilen şarkıcı, sevenlerinden dua ve helallik istedi.

27.12.2023 - 08:06,  Güncelleme: 08:11
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Altınları ve şovlarıyla geniş bir hayran kitlesi bulunan Kobra Murat lakaplı Murat Divandiler, konser sonrası Belçika'dan dönerken uçakta karnında şiddetli bir patlama hissedince apar topar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bağırsak çatlaması tespit edilen oyuncu ameliyat oldu.

"ÖLÜM TEHLİKESİ VAR"

Instagram hesabından hasta yatağından çektiği bir videoyu yayınlayarak sevenlerinden dua ve helallik isteyen Kobra Murat, "Buradan bir açıklamada bulunacağım. Belçika Gent'den gelirken uçakta aniden karnımda bir patlama oldu. Ambulansla beraber direkt Balat'a hastaneye geldik. Tetkikler yapıldı. Maalesef bağırsağım çatlamış. Şimdi beni ameliyata alacaklar. Bu ameliyat süreci 1 ay sürecekmiş. Hepinizden helallik istiyorum. Hepinizden dualar istiyorum. Şuana kadar sizleri eğlendirdim. Her zaman oynadık, güldük ve güzel günler gördük. Dualarınızla Allah devamını getirsin inşallah. İyileşme sürecinde de gidemediğim işlerin bütün ücretleri geri ödenecektir. Hakkınızı helal edin. Doktor yüzüme ameliyatımın bayağı ağır geçeceğini söyledi. Ölüm tehlikesi olan bir ameliyat. İnşallah dualarınızı bekliyorum" dedi.

Kobra Murat'ın bağırsağı çatladı! Kritik ameliyat öncesi sevenlerinden dua istedi

"HAKKIMI HELAL EDİYORUM, SİZ DE EDİN"

Ünlü isim videoyu da "Tüm sevenlerime hakkımı helal ediyorum. Sizlerde bana haklarınızı helal edin dualarınızı gönderin. Sağlıklı bereketli şanslı kısmetli huzurlu ömürler diliyorum. İnşallah bu ameliyatı atlatırım. Dualarınızı bekliyorum. Kobra Murat'tan sonsuz sevgiler saygılar selamlar. Allah'a emanet olun" notuyla yayınladı.

Kobra Murat'ın bağırsağı çatladı! Kritik ameliyat öncesi sevenlerinden dua istedi
Kobra Murat\'ın bağırsağı çatladı! Kritik ameliyat öncesi sevenlerinden dua istedi
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Kobra Murat, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kobra Murat'ın bağırsağı çatladı! Kritik ameliyat öncesi sevenlerinden dua istedi - Son Dakika


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