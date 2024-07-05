Dillere pelesenk olan Bir Tek Ben Anlarım şarkısıyla müzik listelerinden uzun bir süre inmeyen KÖFN grubunun üyeleri Salman Tin ve Bilge Kağan Etil, Instagram'dan takipleşmeyi bıraktı. Grubun dağılacağı yönünde söylentiler çıkarken ünlü isimlerinden cephesinden açıklama geldi.
Haberler.com'a açıklama yapan KÖFN grubunun basın danışmanı Özgür Aras, "Konserler şuan devam ediyor. Her iki isimde kendi bağımsız projelerini yapıyorlar. Bilge Bey biraz yurtdışı projeleri için yurt dışında yaşamayı planlıyor" ifadelerini kullandı.
Haklarındaki iddia için bir açıklama yapan ikiliden Salman Tin, dün çıkan haberlerin ardından X hesabından "Hayat işte" yazılı paylaşım yaparak kafa karıştırmıştı. Bilge Kağan Etil ise sessizliğini koruyor. Salman Tin'den ayrı projeler yapan Bilge Kağan Etil, dün Selin Geçit ile yaptığı düeti yayınladı.
Son Dakika › Magazin › KÖFN grubu dağılıyor mu? Basın danışmanlarından Haberler.com'a özel açıklama: Bireysel projeler yapacaklar - Son Dakika
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