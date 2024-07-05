KÖFN grubu dağılıyor mu? Basın danışmanlarından Haberler.com'a özel açıklama: Bireysel projeler yapacaklar - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

KÖFN grubu dağılıyor mu? Basın danışmanlarından Haberler.com'a özel açıklama: Bireysel projeler yapacaklar

KÖFN grubu dağılıyor mu? Basın danışmanlarından Haberler.com\'a özel açıklama: Bireysel projeler yapacaklar

Salman Tin ve Bilge Kağan Etil'in sosyal medya hesabından birbirini silmesi akıllara KÖFN grubun dağılacağı söylentisini getirdi. Ünlü isimlerin basın danışmanı Özgür Aras, Haberler.com'a yaptığı açıklamada ''Konserleri ve birbirinden bağımsız projeleri devam ediyor. Bilge Bey projeleri için yurt dışında yaşamayı planlıyor'' dedi.

05.07.2024 10:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dillere pelesenk olan Bir Tek Ben Anlarım şarkısıyla müzik listelerinden uzun bir süre inmeyen KÖFN grubunun üyeleri Salman Tin ve Bilge Kağan Etil, Instagram'dan takipleşmeyi bıraktı. Grubun dağılacağı yönünde söylentiler çıkarken ünlü isimlerinden cephesinden açıklama geldi.

"İKİ İSİM DE BAĞIMSIZ PROJELER YAPIYOR"

Haberler.com'a açıklama yapan KÖFN grubunun basın danışmanı Özgür Aras, "Konserler şuan devam ediyor. Her iki isimde kendi bağımsız projelerini yapıyorlar. Bilge Bey biraz yurtdışı projeleri için yurt dışında yaşamayı planlıyor" ifadelerini kullandı.

İKİ CÜMLELİK PAYLAŞIM DİKKAT ÇEKTİ

Haklarındaki iddia için bir açıklama yapan ikiliden Salman Tin, dün çıkan haberlerin ardından X hesabından "Hayat işte" yazılı paylaşım yaparak kafa karıştırmıştı. Bilge Kağan Etil ise sessizliğini koruyor. Salman Tin'den ayrı projeler yapan Bilge Kağan Etil, dün Selin Geçit ile yaptığı düeti yayınladı.

Bilge Kağan Etil, Sosyal Medya, Özgür Aras, Salman Tin, KÖFN, Ünlüler, Müzik, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin KÖFN grubu dağılıyor mu? Basın danışmanlarından Haberler.com'a özel açıklama: Bireysel projeler yapacaklar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • ferhat eser: kimdir bu köfte grubu ? 1 3 Yanıtla
  • Murat denizli: yagu sadece cocuklara kotü ornekler tv ye bıle cıkmamaları lazım cogunun 2 0 Yanıtla

10:31 İran, yeni cumhurbaşkanını seçmek için sandık başında Reformcular ile Muhafazakarlar yarışıyor İran, yeni cumhurbaşkanını seçmek için sandık başında! Reformcular ile Muhafazakarlar yarışıyor
10:27 İngiltere’de 14 yılın ardından büyük değişim Sandıkta hezimet yaşayan Rishi Sunak özür diledi İngiltere'de 14 yılın ardından büyük değişim! Sandıkta hezimet yaşayan Rishi Sunak özür diledi
10:11 Rakam öyle böyle değil Milletvekilleri ve bakanların alacağı zam belli oldu Rakam öyle böyle değil! Milletvekilleri ve bakanların alacağı zam belli oldu
09:27 Merih Demiral için istenen ceza ortaya çıktı Merih Demiral için istenen ceza ortaya çıktı
09:22 Davanın seyrini değiştirecek görüntü Suikastı saniye saniye izleyip kayıplara karışmış Davanın seyrini değiştirecek görüntü! Suikastı saniye saniye izleyip kayıplara karışmış
09:53 Güreşte Avrupa Şampiyonu olan Alperen Berber’den bozkurt selamı Güreşte Avrupa Şampiyonu olan Alperen Berber'den bozkurt selamı
09:52 New York’ta 8 yaşındaki çocuk bıçaklanarak öldürüldü, saldırgan polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi New York'ta 8 yaşındaki çocuk bıçaklanarak öldürüldü, saldırgan polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi
09:41 Üstsüz görüntülenen Burak Özçivit, aldığı kilolarla şaşkına çevirdi Üstsüz görüntülenen Burak Özçivit, aldığı kilolarla şaşkına çevirdi
09:27 Uzman çavuş, son nefesini tedavi için geldiği hastanenin tuvaletinde verdi Uzman çavuş, son nefesini tedavi için geldiği hastanenin tuvaletinde verdi
09:15 CHP’li Yavuzyılmaz’dan eski bakanla ilgili bomba iddia Aylık maaşı 1 milyon TL civarında CHP'li Yavuzyılmaz'dan eski bakanla ilgili bomba iddia! Aylık maaşı 1 milyon TL civarında
08:18 Cemal Can Canseven, babasından aldığı maaşı açıkladı: 25 bin TL alıyorum, artıyor bile Cemal Can Canseven, babasından aldığı maaşı açıkladı: 25 bin TL alıyorum, artıyor bile
07:42 Bakanlıktan istifa eden Mehmet Özhaseki aktif siyaseti bıraktı Bakanlıktan istifa eden Mehmet Özhaseki aktif siyaseti bıraktı
02:50 Silahından çıkan kurşunlar eşine değil sevgilisine isabet etti Silahından çıkan kurşunlar eşine değil sevgilisine isabet etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2024 10:56:13. #1.11#
SON DAKİKA: KÖFN grubu dağılıyor mu? Basın danışmanlarından Haberler.com'a özel açıklama: Bireysel projeler yapacaklar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement