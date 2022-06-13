Konser sırasında yere düşen Serdar Ortaç yardım etmek isteyenlere "Bırak ben Gülben miyim?" sözleriyle takıldı - Son Dakika
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Konser sırasında yere düşen Serdar Ortaç yardım etmek isteyenlere "Bırak ben Gülben miyim?" sözleriyle takıldı

13.06.2022 10:10

Ödediği borçlar hakkında açıklama yaparak gündem olan Serdar Ortaç, konserinde yere düştü. Dengesini yitirerek yere düşen Ortaç, kendisini yerden kaldırmaya çalışanlara "Bırak ben Gülben miyim?" sözleriyle takıldı.

Uzun yıllardır sağlık sorunlarıyla mücadele eden başarılı şarkıcı Serdar Ortaç, son konserinde dengesini kaybederek yere düştü. Şarkıcıyı yerden kaldırmak isteyen çalışanlar ise adeta seferber oldu.

"GÜZEL DÜŞTÜM"

MS hastalığıyla mücadele eden 52 yaşındaki Serdar Ortaç, konser esnasında sandalyeden düştü. Tehlikeli bir durum olmadığı için konserine kaldığı yerden devam eden şarkıcı, "Düştüm abla, ne olacak ya! Ulan düştük iki dakika ne olur yani... Ama güzel düştüm ama... Bırak ben Gülben miyim?" dedi.

Şarkıcı Gülben Ergen de geçtiğimiz haftalarda tansiyonu düşünce sahnede düşmüştü.

Serdar Ortaç, konserinde dengesini kaybedince yere düştü

"15 MİLYON TL BORÇ ÖDEDİM"

Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir açılışta maddi sıkıntılarından dolayı şarkı yapamadığını söyleyen Serdar Ortaç, "Maalesef bu yıl şarkı yapamadım, borçlar belimi büktü. 15 milyon TL borç ödedim, çok şükür sıfırlandım. Şimdi kendime çalışma zamanı. İnşallah parayı bu defa tutarım" demişti.

Serdar Ortaç, konserinde dengesini kaybedince yere düştü
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Serdar Ortaç, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Konser sırasında yere düşen Serdar Ortaç yardım etmek isteyenlere 'Bırak ben Gülben miyim?' sözleriyle takıldı - Son Dakika


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