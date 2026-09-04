Konserde tansiyon yükseldi! Ünlü şarkıcı sahneyi terk edince arbede çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Konserde tansiyon yükseldi! Ünlü şarkıcı sahneyi terk edince arbede çıktı

Konserde tansiyon yükseldi! Ünlü şarkıcı sahneyi terk edince arbede çıktı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünlü şarkıcı Kurtuluş Kuş’un Malatya’da verdiği konser, seyirci ile sahne arasındaki mesafe nedeniyle yarıda kaldı. İddiaya göre Kuş, talepleri karşılanmayınca sahneden indi. Ardından konser alanında arbede çıktı.

“Sevmedim Deme”, “Rüya Gibi”, “Baba Yak”, “Karalaya Karalaya”, “Nabız” ve “Manolya” gibi şarkılarıyla tanınan Kurtuluş Kuş, Malatya’da bir derneğin düzenlediği etkinlik kapsamında sahne aldı.

Konserde tansiyon yükseldi! Ünlü şarkıcı sahneyi terk edince arbede çıktı

Ancak konser sırasında beklenmedik bir kriz yaşandı. İddiaya göre sanatçı ile izleyicilerin bulunduğu bölüm arasına yaklaşık 200 metrelik mesafe bırakıldı. Sandalyelerin de yerleştirildiği alanda seyircilerle sahne arasında bir protokol bölümü oluşturuldu.

Konserde tansiyon yükseldi! Ünlü şarkıcı sahneyi terk edince arbede çıktı

Kurtuluş Kuş’un ise daha yakın ve halkla iç içe bir konser vermek istediği belirtildi. Bu nedenle organizasyon yetkililerinden aradaki engellerin kaldırılmasını isteyen şarkıcı, talebinin karşılanmaması üzerine tepki gösterdi.

Konserde tansiyon yükseldi! Ünlü şarkıcı sahneyi terk edince arbede çıktı

İddiaya göre Kuş, “Oradaki insanlar buraya gelmediği sürece ben iniyorum” diyerek sahneden ayrılacağını söyledi.

KONSERİ YARIDA BIRAKTI

Yaşanan gerilimin ardından ünlü şarkıcı performansını tamamlamadan sahneyi terk etti. Kuş’un sahneden inmesinin ardından bazı seyirciler ile etkinlik görevlileri arasında tartışma başladı.

Kısa sürede büyüyen tartışma arbedeye dönüşürken, konser alanında gergin anlar yaşandı. 

Sosyal Medya, Sosyal Medya, Magazin, Kavga, Medya, Son Dakika

Son Dakika Magazin Konserde tansiyon yükseldi! Ünlü şarkıcı sahneyi terk edince arbede çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’lı 1 Dolarlık Özel Madeni Para Satışa Çıktı Trump'lı 1 Dolarlık Özel Madeni Para Satışa Çıktı
Danimarka’dan Rusya’ya ağır suçlama Sabotaj hazırlığı yapıyorlar Danimarka'dan Rusya'ya ağır suçlama! Sabotaj hazırlığı yapıyorlar
Silah seslerini duyan mahalleli polisi aradı: Polisler karşılarında sokak köpeğini vurulmuş halde buldu Silah seslerini duyan mahalleli polisi aradı: Polisler karşılarında sokak köpeğini vurulmuş halde buldu
Gambiya açıklarında göçmen teknesi battı: En az 80 ölü Gambiya açıklarında göçmen teknesi battı: En az 80 ölü
Viraja hızlı giren otomobil takla atarak kanala devrildi: 1 ölü Viraja hızlı giren otomobil takla atarak kanala devrildi: 1 ölü
Gözler faiz kararındayken ünlü ekonomistten dikkat çeken tahmin Gözler faiz kararındayken ünlü ekonomistten dikkat çeken tahmin
PSG kasayı doldurdu Tam 400 milyon euro kazandılar PSG kasayı doldurdu! Tam 400 milyon euro kazandılar

09:55
Roma’ya giderken yüzü gülmüyordu Koltuk değnekleriyle İstanbul’a döndü
Roma'ya giderken yüzü gülmüyordu! Koltuk değnekleriyle İstanbul'a döndü
09:53
Nefesler tutuldu Altın yatırımcısının beklediği gün geldi
Nefesler tutuldu! Altın yatırımcısının beklediği gün geldi
09:47
Bülent Arınç’tan bomba Melih Gökçek çıkışı
Bülent Arınç'tan bomba Melih Gökçek çıkışı
09:40
İstanbul, Mardin ve Manisa’da 3 faili meçhul cinayet aydınlatıldı
İstanbul, Mardin ve Manisa'da 3 faili meçhul cinayet aydınlatıldı
09:22
Girne’deki gemi faciasında ölü sayısı 12’ye yükseldi
Girne'deki gemi faciasında ölü sayısı 12'ye yükseldi
09:13
Hürmüz’de dengeleri değiştirecek hamle Güney Kore asker göndermeye hazırlanıyor
Hürmüz’de dengeleri değiştirecek hamle! Güney Kore asker göndermeye hazırlanıyor
08:49
Alihan Kuriş soruşturmasında 5 şirkete daha el konuldu
Alihan Kuriş soruşturmasında 5 şirkete daha el konuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2026 10:19:53. #.0.2#
SON DAKİKA: Konserde tansiyon yükseldi! Ünlü şarkıcı sahneyi terk edince arbede çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement