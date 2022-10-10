İrem Derici telefon kılıfına ödediği ücrete isyan etti: Yazıklar olsun - Son Dakika
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İrem Derici telefon kılıfına ödediği ücrete isyan etti: Yazıklar olsun

10.10.2022 13:48

Ünlü şarkıcı İrem Derici, havalimanından aldığı telefon kılıfının 1800 liralık fiyatına isyan etti. Derici, "Teşekkürler Türkiye, teşekkürler enflasyon" ifadesini kullandı.

Yaz boyunca konser veren ünlü şarkıcı İrem Derici, aldığı konser ücretleriyle cebini doldurdu. İşini severek yapan ve sosyal medya hesabından çok çalıştığını dile getiren başarılı şarkıcı zaman zaman deyim yerindeyse havalimanında yattı kalktı.

BEĞENDİĞİ TELEFON KILIFI BİN 800 LİRA

Her anını Instagram hesabından paylaşmayı ihmal etmeyen İrem Derici, havalimanında telefonu için kılıf beğendi. Arkadaşına kılıfı alması için rica eden ünlü şarkıcı faturayı görünce neye uğradığını şaşırdı. Her şeyin normalden daha yüksek fiyata satıldığı havalimanında kılıfın 1.800 lira olduğunu gören Derici veryansın etti.

İrem Derici, 'Yazıklar olsun' diyerek telefon kılıfına ödediği ücrete isyan etti

"TELEFON KILIFINA BİN 800 LİRA ÖDEMİŞİZ"

İrem Derici "Özer'e dedim ki 'Sen öde ben VIP'ye gidiyorum." Doğukan suratıma bakıp gülüp şöyle diyor 'Telefon kılıfına ne kadar para ödediğini biliyor musun?'. Dedim ki 'Ne kadar?' 1800 TL ödemişiz. Bir deri g.... b.... telefon kılıfına 1800 lira vermişiz. Yazıklar olsun telefon kılıfı almak zorunda bırakıldım. 1800 TL arkadaşlar bu da böyle k... gibi girdi. Teşekkürler Türkiye, teşekkürler enflasyon" dedi.

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İrem Derici, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin İrem Derici telefon kılıfına ödediği ücrete isyan etti: Yazıklar olsun - Son Dakika


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