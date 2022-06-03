Konseri iptal edilen Melek Mosso, sahne aldığı festivalde konuştu: Asla ve asla vazgeçmiyorum - Son Dakika
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Konseri iptal edilen Melek Mosso, sahne aldığı festivalde konuştu: Asla ve asla vazgeçmiyorum

03.06.2022 15:14

Isparta'da vermesi planlanan konseri ahlaki gerekçeler neden gösterilerek iptal edilen Melek Mosso, sahne aldığı Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nde çarpıcı açıklamalar yaptı. 15 bin kişiye konser veren Mosso'nun "Asla ve asla vazgeçmiyorum" sözleri ayakta alkışlandı.

Başarılı şarkıcı Melek Mosso'nun Isparta'da vereceği konserin ahlaki gerekçeler nedeniyle iptal edilmesi gündeme bomba gibi düştü. Konserleri iptal olan Mosso, Bakanlık tarafından düzenlenen Beyoğlu Kültür yolu Festivali'nde 15 bin kişiye konser verdi. Şarkıcının sahnedeki iptal olan konseri hakkındaki sözleri alkış topladı.

"ŞARKI SÖYLEMEKTEN ASLA VE ASLA VAZGEÇMEYECEĞİM"

Şarkı arasında konserleri hakkında konuşan Mosso, şunları söyledi: "Bir gün özgürce giyinebildiğimiz. Özgürce konuşabildiğimiz, saçımızın şekliyle vücudumuzun rengiyle, kahkahamızla, üslubumuzla, kurduğumuz cümlelerle, bizle, varlığımızla değil, hayatta bütün olacağımız günlerin hayalini kuruyorum. Bu hayali istemekten onun için şarkı söylemekten konuşmaktan asla ve asla vazgeçmiyorum. Her şeyin çekirdekte başladığına inanıyorum burada kadın erkek değil insan olarak konuşuyorum."

"BİR SES YÜKSELİYORSA ONUN ÖNÜNDE DURUN"

"Lütfen babam, abim, kardeşim, amcam, dayım, sevgilim, kuzenim, kankam diye ayırt etmeyin. Bir el bir ses yükseliyorsa, kadınıyla erkeğiyle onun önünde durun. Ve bizimle birlikte yeri geldiğinde yürüyün dostlar. Biz kızlar zaten bu dünyada hakkımızı sürekli savunmak zorunda bırakıldık. Maalesef bütün dünyada böyle. Arkamızda durmanıza hiç gerek yok. Biz taş gibi yürüyoruz yanımızda durun yeter."

Konserleri iptal edilen Melek Mosso sahnedeki sözleri alkış topladı: Asla ve asla vazgeçmiyorum
Konserleri iptal edilen Melek Mosso sahnedeki sözleri alkış topladı: Asla ve asla vazgeçmiyorum
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Melek Mosso'nun yerine sahne alacak Işın Karaca: Hayatım boyunca bu toprakların insanlarına şarkı söyledim ve söylemeye de devam edeceğim Melek Mosso'nun yerine sahne alacak Işın Karaca: Hayatım boyunca bu toprakların insanlarına şarkı söyledim ve söylemeye de devam edeceğim

Melek Mosso, Beyoğlu, Isparta, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Konseri iptal edilen Melek Mosso, sahne aldığı festivalde konuştu: Asla ve asla vazgeçmiyorum - Son Dakika


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