Konseri iptal edilen Melek Mosso, sahne aldığı festivalde konuştu: Asla ve asla vazgeçmiyorum

Başarılı şarkıcı Melek Mosso'nun Isparta'da vereceği konserin ahlaki gerekçeler nedeniyle iptal edilmesi gündeme bomba gibi düştü. Konserleri iptal olan Mosso, Bakanlık tarafından düzenlenen Beyoğlu Kültür yolu Festivali'nde 15 bin kişiye konser verdi. Şarkıcının sahnedeki iptal olan konseri hakkındaki sözleri alkış topladı.

"ŞARKI SÖYLEMEKTEN ASLA VE ASLA VAZGEÇMEYECEĞİM"

Şarkı arasında konserleri hakkında konuşan Mosso, şunları söyledi: "Bir gün özgürce giyinebildiğimiz. Özgürce konuşabildiğimiz, saçımızın şekliyle vücudumuzun rengiyle, kahkahamızla, üslubumuzla, kurduğumuz cümlelerle, bizle, varlığımızla değil, hayatta bütün olacağımız günlerin hayalini kuruyorum. Bu hayali istemekten onun için şarkı söylemekten konuşmaktan asla ve asla vazgeçmiyorum. Her şeyin çekirdekte başladığına inanıyorum burada kadın erkek değil insan olarak konuşuyorum."

"BİR SES YÜKSELİYORSA ONUN ÖNÜNDE DURUN"

"Lütfen babam, abim, kardeşim, amcam, dayım, sevgilim, kuzenim, kankam diye ayırt etmeyin. Bir el bir ses yükseliyorsa, kadınıyla erkeğiyle onun önünde durun. Ve bizimle birlikte yeri geldiğinde yürüyün dostlar. Biz kızlar zaten bu dünyada hakkımızı sürekli savunmak zorunda bırakıldık. Maalesef bütün dünyada böyle. Arkamızda durmanıza hiç gerek yok. Biz taş gibi yürüyoruz yanımızda durun yeter."