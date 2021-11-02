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Konuşanlar'ın Hasan Can Kayası 2,5 yıllık aşk yaşadığı Sultan San'la ayrıldı - Son Dakika

Konuşanlar'ın Hasan Can Kayası 2,5 yıllık aşk yaşadığı Sultan San'la ayrıldı

02.11.2021 14:29

Konuşanlar programıyla dünya çapında ünlenen Hasan Can Kaya, 2,5 yıldır aşk yaşadığı Sultan San ile ilişkisini bitirdi. Haberler.com'a özel açıklama yapan Kaya, ayrılık kararını açıkladı. Kararı ortaklaşa aldıklarını ve birlikte çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

YouTube'da yayınlanan Konuşanlar programıyla büyük bir çıkış yakaladıktan sonra Acun Ilıcalı'nın kurduğu Exxen platformuna transfer olan Hasan Can Kaya, özel hayatıyla gündem oldu.

"İŞ İLİŞKİMİZ DEVAM EDECEK"

2,5 yıldır kendisinden 6 yaş büyük olan Sultan San ile aşk yaşayan ve özel hayatını gözlerden uzak yaşayan Hasan Can Kaya'nın ilişkisini bitirdiği iddia edildi. Ayrılık haberlerini doğrulayan Hasan Can Kaya, Haberler.com'a yaptığı açıklamada, "Karşılıklı aldığımız bir karar. Arka planda özel bir neden yok. İş ilişkimiz eskisi gibi devam edecek" ifadelerini kullandı.

2,5 yıllık aşk bitti! Hasan Can Kaya ve Sultan San ayrıldı

KONUŞANLAR'IN YÖNETMENLİĞİNİ YAPIYOR

1983 yılında dünyaya gelen Sultan San, Beşer Beşer, Güldür Güldür ve Güldüy Güldüy Şov gibi komedi şovlarında yönetmenlik ve yardımcı yönetmenlik yaptı. Sultan San, şimdilerde Konuşanlar programında yönetmen olarak görev alıyor.

2,5 yıllık aşk bitti! Hasan Can Kaya ve Sultan San ayrıldı
2,5 yıllık aşk bitti! Hasan Can Kaya ve Sultan San ayrıldı
Konuşanlar'ın Hasan Can Kayası 2,5 yıllık aşk yaşadığı Sultan San'la ayrıldı

Acun Ilıcalı, Youtube, Exxen, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Konuşanlar'ın Hasan Can Kayası 2,5 yıllık aşk yaşadığı Sultan San'la ayrıldı - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Konuşanlar'ın Hasan Can Kayası 2,5 yıllık aşk yaşadığı Sultan San'la ayrıldı - Son Dakika
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