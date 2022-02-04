Üye Girişi
Koronavirüs haritasını şaşkınlıkla yorumlayan spiker: Böyle bir rakam görmedik - Son Dakika

Koronavirüs haritasını şaşkınlıkla yorumlayan spiker: Böyle bir rakam görmedik

04.02.2022 15:20

Koronavirüs vaka sayıları son 3 günde 100 bin üzerinde seyrederken bunun Omicron varyantı kaynaklı olduğu belirtiliyor. Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan haritayı yorumlayan TV100 spikeri Ela Rümeysa Cebeci "Böyle bir rakamı ne duyduk, ne de gördük, ne de inandık" diyerek şaşkınlıkla sunumuna devam etti.

Son dönemlerde hızla artan koronavirüs vaka sayıları son 3 gündür 100 binin üzerinde seyrediyor. Vakaların hastalığı genelde hafif geçirdiğini belirten Bakan Koca, "Kendimizi korumalıyız ama salgın yerine geleceğe odaklanmalıyız" diye de uyarıyor. Koronavirüs vakalarındaki artış, haber kanallarının da bir numaralı gündeminde yer alıyor.

Koronavirüs haritasını yorumlayan güzel spiker şaştı kaldı: Böyle bir rakam görmedik

"BÖYLE BİR RAKAMI GÖRMEDİK"

TV100 ekranlarında cesur kıyafetiyle Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan haritayı yorumlayan Ela Rümeysa Cebeci, rakamların yüksekliği karşısında şaştı kaldı. Güzel spiker haritayı "Böyle bir rakamı ne duyduk, ne de gördük, ne de inandık" şeklinde yorumladı.

YORUMLAR
500

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Koronavirüs haritasını şaşkınlıkla yorumlayan spiker: Böyle bir rakam görmedik - Son Dakika Magazin


Son Dakika Haberleri
15:12 Hastanın midesinde 1,5 kilogram taşlaşmış saç yumağı çıktı
15:02 Kemal Kılıçdaroğlu: Sonbaharda seçim olacağını düşünüyorum
14:58 Meksikalı milyarder Alberto Bailleres, 91 yaşında yaşamını yitirdi
14:55 Doğum gününü babasının mezarı başında pasta üfleyerek kutladı
14:47 Adana Demirspor Başkanı Sancak: Dele Alli transferi, Lampard araya girince yattı
14:47 Isparta'nın büyük bölümü 30 saattir elektriksiz! Kar elektrik kablolarını kopardı, belediye başkanı "sabır" dedi
14:45 Kaderimin Oyunu'nda bugün neler olacak? Helin, Cemal ve Asiye'yi öğrenecek mi?
14:42 JP Morgan, Türkiye için enflasyon tahminini paylaştı: Mayısta yüzde 55 ile zirve yapacak
14:36 Aziz'de bu akşam neler olacak? Aziz Yunan askerlerine teslim olacak mı?
14:24 Aşk Mantık İntikam'da bu akşam neler olacak?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2022 15:25:22. #1.12#
SON DAKİKA: Koronavirüs haritasını şaşkınlıkla yorumlayan spiker: Böyle bir rakam görmedik - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement