Koronavirüs haritasını şaşkınlıkla yorumlayan spiker: Böyle bir rakam görmedik

Son dönemlerde hızla artan koronavirüs vaka sayıları son 3 gündür 100 binin üzerinde seyrediyor. Vakaların hastalığı genelde hafif geçirdiğini belirten Bakan Koca, "Kendimizi korumalıyız ama salgın yerine geleceğe odaklanmalıyız" diye de uyarıyor. Koronavirüs vakalarındaki artış, haber kanallarının da bir numaralı gündeminde yer alıyor.

"BÖYLE BİR RAKAMI GÖRMEDİK"

TV100 ekranlarında cesur kıyafetiyle Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan haritayı yorumlayan Ela Rümeysa Cebeci, rakamların yüksekliği karşısında şaştı kaldı. Güzel spiker haritayı "Böyle bir rakamı ne duyduk, ne de gördük, ne de inandık" şeklinde yorumladı.