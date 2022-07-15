Kuruçeşme'de "Bum Bum" izdihamı! Türkiye'ye gelen Mohamed Ramadan'a bir gecelik eğlence için 5 bin dolar hesap çıktı

'Bum Bum' isimli şarkısıyla YouTube'da 300 milyon izlenmeye ulaşan Mısırlı şarkıcı Mohamed Ramadan, hem İstanbul'da yaşayan arkadaşlarıyla zaman geçirmek hem de tatil yapmak için Türkiye'ye geldi. Önceki akşam arkadaşlarıyla eğlenmeye çıkan 34 yaşındaki şarkıcının ödediği hesap ise dikkat çekti.

87 BİN TL HESAP ÖDEDİ

Arkadaşlarıyla Kuruçeşme'deki bir mekana giden şarkıcı, özel bir loca tuttu. Gece boyunca kalabalık arkadaş grubuyla eğlenen ünlü isim, günün sonunda 5 bin dolar yani 87 bin TL hesap ödedi. Şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Mohamed Ramadan, mekanın girişinde sevenlerinin ilgisiyle karşılaştı.