Kuruçeşme'de "Bum Bum" izdihamı! Türkiye'ye gelen Mohamed Ramadan'a bir gecelik eğlence için 5 bin dolar hesap çıktı - Son Dakika
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Kuruçeşme'de "Bum Bum" izdihamı! Türkiye'ye gelen Mohamed Ramadan'a bir gecelik eğlence için 5 bin dolar hesap çıktı

15.07.2022 15:47

Mısır'ın en ünlü sanatçılarından olan Mohamed Ramadan, geçtiğimiz günlerde tatil yapmak için Türkiye'ye geldi. Hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan şarkıcı, önceki akşam arkadaşlarıyla eğlenmeye gittiği Kuruçeşme'deki bir mekanda 87 bin TL hesap ödedi.

'Bum Bum' isimli şarkısıyla YouTube'da 300 milyon izlenmeye ulaşan Mısırlı şarkıcı Mohamed Ramadan, hem İstanbul'da yaşayan arkadaşlarıyla zaman geçirmek hem de tatil yapmak için Türkiye'ye geldi. Önceki akşam arkadaşlarıyla eğlenmeye çıkan 34 yaşındaki şarkıcının ödediği hesap ise dikkat çekti.

87 BİN TL HESAP ÖDEDİ

Arkadaşlarıyla Kuruçeşme'deki bir mekana giden şarkıcı, özel bir loca tuttu. Gece boyunca kalabalık arkadaş grubuyla eğlenen ünlü isim, günün sonunda 5 bin dolar yani 87 bin TL hesap ödedi. Şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Mohamed Ramadan, mekanın girişinde sevenlerinin ilgisiyle karşılaştı.

Tatil için Türkiye'ye gelen şarkıcı Mohamed Ramadan, bir gecelik eğlence için 87 bin TL hesap ödedi
Tatil için Türkiye'ye gelen şarkıcı Mohamed Ramadan, bir gecelik eğlence için 87 bin TL hesap ödedi
Tatil için Türkiye'ye gelen şarkıcı Mohamed Ramadan, bir gecelik eğlence için 87 bin TL hesap ödedi
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Son Dakika Magazin Kuruçeşme'de 'Bum Bum' izdihamı! Türkiye'ye gelen Mohamed Ramadan'a bir gecelik eğlence için 5 bin dolar hesap çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kuruçeşme'de "Bum Bum" izdihamı! Türkiye'ye gelen Mohamed Ramadan'a bir gecelik eğlence için 5 bin dolar hesap çıktı - Son Dakika
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