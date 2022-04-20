"Kuruluş Osman" sevenleriyle bu akşam buluşuyor! Çocukları kaçırılan Osman Bey deliye dönecek! - Son Dakika
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"Kuruluş Osman" sevenleriyle bu akşam buluşuyor! Çocukları kaçırılan Osman Bey deliye dönecek!

20.04.2022 12:31
"Kuruluş Osman" sevenleriyle bu akşam buluşuyor! Çocukları kaçırılan Osman Bey deliye dönecek!

Ekranların sevilen dizisi Kuruluş Osman bu akşam yeni bölümüyle yayınlanacak. 91. son bölümde, Bilecik Tekfuru Osman Bey ve ailesini yok etmek için düzenlediği hain plan ardından Orhan ve Alaeddin'in kaçırılması obayı derinden üzer.

ATV ekranındaki üçüncü sezonunda da reytinglerin zirvesinde olan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman' sürprizlerle dolu 91. bölümüyle bu akşam ekranlarda. İşte yeni bölümden ayrıntılar...

OSMAN BEY BİLECİK'İ FETHETMEK İSTİYOR

Bilecik'te yapılan düğün hazırlığı bütün hızıyla devam eder. Bilecik Tekfuru Justinyanus, Osman Bey ve ailesini öldürmek için nasıl bir hamle yapacaktır? Osman Bey ve Hatunları düğün davetlisi kisvesiyle kaleye girerler. Niyetleri Bilecik'i fethetmektir fakat hesap etmedikleri bir şey vardır. Osman Bey tekfurların oyununa nasıl karşı koyacaktır? Orhan ve Alaeddin'in Bilecik'te esir tutulduğunu bilen Bala Hatun ve Malhun Hatun çocuklarının yerini bulabilecek midir?

'Kuruluş Osman' sevenleriyle bu akşam buluşuyor! Çocukları kaçırılan Osman Bey deliye dönecek!

BARKIN'IN SÖĞÜT'Ü İŞGAL PLANI

Kayı Obası yüreği ağzında, çocuklardan ve Osman Bey'den gelecek iyi haberleri beklerken Barkın ise Söğüt'ü ele geçirmek için kendi oyununu kurmaya çalışır. Barkın'ın hain planı nedir?

'Kuruluş Osman' sevenleriyle bu akşam buluşuyor! Çocukları kaçırılan Osman Bey deliye dönecek!

BİLECİK TEKFURU JUNTİNYANUS'UN ELİNDEKİ BÜYÜK KOZ

Bilecik tekfuru Justinyanus, Yarhisar'dan gelecek olan düğün kafilesini büyük bir heyecanla beklemektedir. Gelinin gelmesini bekleyen tekfur büyük bir şok yaşar. Osman Bey ve Alpları Bilecik'i fethetmeye gelmiştir fakat Bilecik Tekfuru Juntinyanus'un elinde büyük bir koz vardır. Orhan ve Alaeddin! Osman Bey çocukları için fütuhattan vazgeçecek midir?

Kuruluş Osman sevenleriyle bu akşam buluşuyor! Çocukları kaçırılan Osman Bey deliye dönecek!
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Kuruluş Osman, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin 'Kuruluş Osman' sevenleriyle bu akşam buluşuyor! Çocukları kaçırılan Osman Bey deliye dönecek! - Son Dakika


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