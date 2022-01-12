Leman Sam'ın attığı tweet sosyal medyayı ayağa kaldırdı, tepki üstüne tepki geldi

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Geçtiğimiz gün İstanbul Başakşehir'de lüks cipiyle köpeği ezerek öldüren Katarlı şahsa tepki gösteren ünlü sanatçı Leman Sam, sosyal medya hesabından eleştiri alan bir paylaşım yaptı.

"BUNLAR DAHA İYİ GÜNLER"

Leman Sam, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yıllar önce bu soysuz Araplara tepkili olduğum için uzun süreli lince maruz kalmıştım, şimdi herkes ne mal olduklarını anladı. Daha bunlar iyi günler, ekmeğe ortak yakında toprağa da ortak olacaklar. Bıçaklamalar, tecavüzler, sonu yağmadır bunun. Hiç şikayet etmeyin, göz göre göre geldi" ifadelerini kullandı. Bu paylaşımdan sonra Sam'a sosyal ağlardan tepki üstüne tepki yağdı.





"SİZİ KINIYORUM"

Leman Sam'ı ilk eleştirenlerden biri, ünlü ekonomist Özgür Demirtaş oldu. Demirtaş attığı tepki tweetinde, "Göçmen politikasını eleştirmek ayrı ve doğru. Sosyo-kültürel seviyeyi tartışmak ayrı ve doğru. Sınırların yol geçen hanı olmasını eleştirmek ayrı ve doğru. Bu tip ırk ve köken bazlı kafatasçı ırkçılık ise berbat bir şey. Sizi kınıyorum. Yazdığınızı görünce çok üzüldüm." ifadelerine yer verdi.

AK PARTİLİ BİRİNCİ'DEN SERT TEPKİ

Paylaşımla ilgili yüzlerce tepki tweetinden birini ise AK Parti MKYK üyesi Mücahit Birinci attı. Leman Sam'ın tweetinin ekran resmini paylaşan Birinci, "Faşizm nedir, faşist kimdir?" dedi.

TEPKİ ÜSTÜNE TEPKİ

Leman Sam'ın paylaşımına bazı kullanıcılar destek verirken birçok kullanıcılar ise şiddetle kınadı. Ayrıca Leman Sam'ın attığı tweetin gerçek olmadığını düşünen bazı kullanıcılar ise "Hesabı mı hacklendi?" diye sordu.

İşte Leman Sam'a gelen bazı tepkiler;

-Irkçılık bir insanlık suçudur. Nokta!

-Sesinizi severdim ama artık sesiniz bile midemi bulandırıyor. Yazık.

-Elinize benzin bidonunu alıp yola mı çıkacaksınız?Yazıklar olsun sizi sevmiştik.

-Bu çirkin açıklamayla anladık ki hayvan sevginiz de yalanmış. Nefret ve ırkçılığınızla baş başa kalın.