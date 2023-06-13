Mabel Matiz, Elle Style Awards'ta LGBT'lere armağan ettiği ödülüyle konuşmasıyla damga vurdu

Elle Style Awards Ödül Töreni'nde ödüller sahiplerini buldu. Ödül alan isimlerden birisi de sanatçı Mabel Matiz oldu.

KONUŞMASI GECEYE DAMGA VURDU

Ödülünü almak için sahneye çıkan Mabel Matiz'in teşekkür konuşması gecenin çok konuşulan olayı oldu. Ödülünü LGBT'lere armağan eden Matiz'in konuşmasını konuklar alkışladı.

"TÜRKİYELİ LGBT+LARA ARMAĞAN EDİYORUM"

Matiz, şunları söyledi: "Ödülümü varlıklarını korkusuzca haykırmaya devam eden ve bu anlamda cesaretleriyle bana her zaman çok büyük ilham olan, Türkiyeli LGBTİ+lara armağan ediyorum."