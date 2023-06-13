Mabel Matiz, Elle Style Awards'ta LGBT'lere armağan ettiği ödülüyle konuşmasıyla damga vurdu - Son Dakika
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Mabel Matiz, Elle Style Awards'ta LGBT'lere armağan ettiği ödülüyle konuşmasıyla damga vurdu

13.06.2023 23:40

Elle Style Awards Ödül Töreni'nde ödül alan sanatçı Mabel Matiz, ödülünü LGBT'lere armağan ederek yaptığı konuşmayla geceye damga vurdu. Türkiyeli LGBTİ+lara ödülünü armağan eden Matiz'in konuşması konuklar tarafından alkışlandı.

Elle Style Awards Ödül Töreni'nde ödüller sahiplerini buldu. Ödül alan isimlerden birisi de sanatçı Mabel Matiz oldu.

Mabel Matiz'in konuşması törene damga vurdu: Ödülünü LGBT'lilere armağan etti

KONUŞMASI GECEYE DAMGA VURDU

Ödülünü almak için sahneye çıkan Mabel Matiz'in teşekkür konuşması gecenin çok konuşulan olayı oldu. Ödülünü LGBT'lere armağan eden Matiz'in konuşmasını konuklar alkışladı.

Mabel Matiz'in konuşması törene damga vurdu: Ödülünü LGBT'lilere armağan etti

"TÜRKİYELİ LGBT+LARA ARMAĞAN EDİYORUM"

Matiz, şunları söyledi: "Ödülümü varlıklarını korkusuzca haykırmaya devam eden ve bu anlamda cesaretleriyle bana her zaman çok büyük ilham olan, Türkiyeli LGBTİ+lara armağan ediyorum."

Mabel Matiz'in konuşması törene damga vurdu: Ödülünü LGBT'lilere armağan etti
Mabel Matiz'in konuşması törene damga vurdu: Ödülünü LGBT'lilere armağan etti
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Mabel Matiz, LGBT, Magazin, Güncel, Son Dakika

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