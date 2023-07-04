Magarsus Dizisinin Yayın Tarihi ve Afişi Belli Oldu - Son Dakika
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Magarsus Dizisinin Yayın Tarihi ve Afişi Belli Oldu

Magarsus Dizisinin Yayın Tarihi ve Afişi Belli Oldu

04.07.2023 12:10

BluTV'de yayınlanacak olan Magarsus dizisinin merakla beklenen afişi ve yayın tarihi belli oldu. Başrollerinde Berkay Ateş, Çağlar Ertuğrul ve Merve Dizdar'ın yer aldığı dizi, ilk iki bölümüyle 10 Ağustos'ta izleyicilerin karşısına çıkacak. Yönetmenliğini Yunus Ozan Korkut'un, yapımcılığını Yamaç Okur ve Serkan C¸akarer'in, üstlendiği dizinin senaryosunu yönetmen Yunus Ozan Korkut ile birlikte Mustafa Yürüktümen kaleme aldı. Sarıbahçe'de narenciye ticareti yapan Kurak ailesinin hem birbirleriyle hem de bölgede hakimiyet kurmak isteyen dış güçlerle mücadelesini anlatan Magarsus dizisi 10 Ağustos'ta ilk iki bölümüyle yayınlanacak. Merakla beklenen dizinin oyuncu kadrosunda Berkay Ateş, Çağlar Ertuğrul ve Merve Dizdar'ın yanı sıra Burcu Gölgedar, Cem Bender, Mehmet Bozdoğan, Sümeyye Aydoğan, Menderes Samancılar, Uğur Uzunel, Kayhan Açıkgöz, Sezer Arıçay, Sekvan Serinkaya, Emel Atıcı, Murat Baykan ve Ercan Kesal yer alıyor. Magarsus, dünya çapındaki tüm dizi yapımcılarını ve sektörün önde gelenlerinin bir araya geldiği 7. Berlin TV Series Festivali'nin 'Special Mention' kısmına seçilmişti.

BluTV'de yayınlanacak olan Magarsus dizisinin merakla beklenen afişi ve yayın tarihi belli oldu. Başrollerinde Berkay Ateş, Çağlar Ertuğrul ve Merve Dizdar'ın yer aldığı dizi, ilk iki bölümüyle 10 Ağustos'ta izleyicilerin karşısına çıkacak.

KURAK AİLESİ'NİN YAŞADIKLARINI ANLATIYOR

Yönetmenliğini Yunus Ozan Korkut'un, yapımcılığını Yamaç Okur ve Serkan C¸akarer'in, üstlendiği dizinin senaryosunu yönetmen Yunus Ozan Korkut ile birlikte Mustafa Yürüktümen kaleme aldı. Sarıbahçe'de narenciye ticareti yapan Kurak ailesinin hem birbirleriyle hem de bölgede hakimiyet kurmak isteyen dış güçlerle mücadelesini anlatan Magarsus dizisi 10 Ağustos'ta ilk iki bölümüyle yayınlanacak.

Usta isimlerin başrolü paylaştığı Magarsus dizisinin yayın tarihi belli oldu

KADROSUNDA USTA İSİMLER YER ALIYOR

Merakla beklenen dizinin oyuncu kadrosunda Berkay Ateş, Çağlar Ertuğrul ve Merve Dizdar'ın yanı sıra Burcu Gölgedar, Cem Bender, Mehmet Bozdoğan, Sümeyye Aydoğan, Menderes Samancılar, Uğur Uzunel, Kayhan Açıkgöz, Sezer Arıçay, Sekvan Serinkaya, Emel Atıcı, Murat Baykan ve Ercan Kesal yer alıyor.

Usta isimlerin başrolü paylaştığı Magarsus dizisinin yayın tarihi belli oldu

BERLIN FİLM FESTİVALİ'NDE

Magarsus, dünya çapındaki tüm dizi yapımcılarını ve sektörün önde gelenlerinin bir araya geldiği 7. Berlin TV Series Festivali'nin "Special Mention" kısmına seçilmişti.

Usta isimlerin başrolü paylaştığı Magarsus dizisinin yayın tarihi belli oldu
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Çağlar Ertuğrul, Merve Dizdar, Berkay Ateş, Ercan Kesal, BluTV, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Magarsus Dizisinin Yayın Tarihi ve Afişi Belli Oldu - Son Dakika


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