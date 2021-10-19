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Ahsen Eroğlu o isimle aşk mı yaşıyor? Gazeteci Arif Hür açıkladı - Son Dakika

Ahsen Eroğlu o isimle aşk mı yaşıyor? Gazeteci Arif Hür açıkladı

19.10.2021 11:24
Ahsen Eroğlu o isimle aşk mı yaşıyor? Gazeteci Arif Hür açıkladı

Son dönemin gözde oyuncusu Ahsen Eroğlu, Zerrin Tekindor'un oğlu Hira Tekindor ile aşk mı yaşıyor? Gazeteci Arif Hür, "Romeo ve Juliet" oyununun prömiyerinde görüntülenen ikilinin ilişki durumunu açıkladı. İşte dikkat çeken o yazı...

Gazeteci Arif Hür, Ahsen Eroğlu'nun özel hayatıyla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

İşte Arif Hür'ün o yazısı:

"Menajerimi Ara, İstanbullu Gelin, Anne ve Kızlarım İçin gibi dizilerden tanıdığımız Ahsen Eroğlu'nun (26) özel hayatı merak konusu olmuştu.

Eroğlu'nun bir süredir oyuncu Zerrin Tekindor'un yönetmen oğlu Hira Tekindor (32) ile beraber olduğu öne sürülmüştü.

Eroğlu ve Tekindor'un sosyal medya üzerinden birbirlerini 'like' yağmuruna tutması, romantik pozlar vermeleri, Athena'nın Harbiye'deki konserine gitmeleri ve "Romeo ve Juliet" oyununun prömiyerinde görüntülenmeleri aşk iddialarını gündeme getirmişti.

"DUYGUSAL BİR YAKINLAŞMA YOK"

Edindiğim bilgiye göre; İkili arasında duygusal bir yakınlaşma söz konusu değil. Eroğlu'nun bir süre daha kariyeriyle gündeme gelmek istediğini biliyorum.

Bu nedenle ortak zevklere, arkadaşlara sahip olan Eroğlu ve Tekindor, vakitlerinin önemli bir kısmını birlikte geçirmeyi tercih ediyor.

Tabii ilerleyen süreçte bu arkadaşlık aşka dönüşür mü onu bilemem. Ama şimdilik sadece sıkı arkadaş olduklarını söyleyebilirim. Arkadaştan sevgili olur mu? Bana kalırsa olmaz..."

BİR KADIN VE ERKEK SADECE ARKADAŞ OLABİLİR Mİ?

Ahsen Eroğlu ve Hira Tekindor'un samimi arkadaş olmaları bize şunu gösterdi;

-Bir erkek ile kadın yakın arkadaş olabilir.

-Kadın ve erkeğin sıkı arkadaş olamayacağını düşünenler ve aralarındaki ilişkiyi muhakkak cinselliğe yoranlar ise sığ ve cahil tiplerdir.

-Her yan yana gördüğünüz kadın ve erkeğin arkasından 'kesin aşk yaşıyorlar' diyerek dedikodu yapmak hiç hoş değil.

AHSEN EROĞLU KİMDİR?

Ahsen Eroğlu 27 Ekim 1994 tarihinde Çorlu'da dünyaya geldi. Ege Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulunu bitiren Ahsen Eroğlu, oyunculuk eğitimini ise Sahne 3MOTA'da aldı.

Kariyerine 2015 yılında rol aldığı Modern Habil Kabil dizisi ile başlayan Ahsen Eroğlu, bu dizide Zehra isimli bir karakteri canlandırdı. Bu diziden sonra sırasıyla Muhteşem Yüzyıl Kösem, Anne, Kızlarım İçin, İstanbullu Gelin gibi dizilerde yardımcı karakter olarak yer aldı.

2019 yılında ilk başrolünü Kuzgun dizisinde Kumru Cebeci rolünü üstlenerek yaptı. Ahsen Eroğlu, Fransız Dix pour cent dizisinden uyarlanan Menajerimi Ara dizisinde canlandırdığı Dicle karakteriyle herkesin beğenisini kazandı.

HİRA TEKİNDOR KİMDİR?

1989 yılında Ankara'da doğan Hira Tekindor, ilkokulu Ankara'daki Lycée Français Charles de Gaulle'de, ortaöğrenimini ise İstanbul'da bulunan Lycée Français Pierre Loti'de tamamladı. 2006 yılında, lisedeki plastik sanatlar dersi için yönettiği, senaryosunu Çetin Tekindor'un yazdığı, 5 dakikalık Örümcek adlı kısa filmle, Uluslararası Şili Kısa Film Festivali'nde 'En İyi Film' ödülüne değer görüldü.[kaynak belirtilmeli][1] 2007 yılında İngiltere'de bulunan The University of Kent'in "Film Studies" bölümüne kabul edildi, 2010 yılında mezun oldu. Ekim 2013'te, çevirisini yaptığı Jez Butterworth'ün Nehir adlı oyunu, Haluk Bilginer rejisiyle Oyun Atölyesi'nde sahnelenmeye başlandı.

Yönetmenliğini üstlendiği, Edward Albee'nin klasik oyunu Kim Korkar Hain Kurttan ise Aralık 2013'te Oyun Atölyesi'nde sahnelenmeye başladı. Mayıs 2015'e kadar sahnelenen oyun toplamda 165 kez sahnelendi.

Ekim 2015'te, yönetmenliğini üstlendiği ikinci oyun olan, Arthur Miller klasiği Köprüden Görünüş, Oyun Atölyesi'nde sahnelenmeye başladı.[2]

Yönetmenliğini yaptığı 3. oyun olan Tennessee Williams'ın Arzu Tramvayı oyunu, BKM ve ID İletişim yapımcılığında 29 Kasım 2017'de prömiyer yaparak sahnelendi.

Ahsen Eroğlu o isimle aşk mı yaşıyor? Gazeteci Arif Hür açıkladı
Ahsen Eroğlu o isimle aşk mı yaşıyor? Gazeteci Arif Hür açıkladı
Ahsen Eroğlu o isimle aşk mı yaşıyor? Gazeteci Arif Hür açıkladı
Ahsen Eroğlu o isimle aşk mı yaşıyor? Gazeteci Arif Hür açıkladı
Ahsen Eroğlu o isimle aşk mı yaşıyor? Gazeteci Arif Hür açıkladı
Ahsen Eroğlu o isimle aşk mı yaşıyor? Gazeteci Arif Hür açıkladı
Ahsen Eroğlu o isimle aşk mı yaşıyor? Gazeteci Arif Hür açıkladı

Zerrin Tekindor, Ahsen Eroğlu, oyunlar, Ekim, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Ahsen Eroğlu o isimle aşk mı yaşıyor? Gazeteci Arif Hür açıkladı - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Ahsen Eroğlu o isimle aşk mı yaşıyor? Gazeteci Arif Hür açıkladı - Son Dakika
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