Magazinn.com Medya ve Sanat Ödülleri... SAHİPLERİNİ BULDU!

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Törende; Esra Erol, Şafak Sezer, Erdal Özyağcılar, Mustafa Sandal, Eser Yenenler, Berfu Yenenler, Sema Öztürk, Zahide Yetiş, Sinan Akçıl, Kadir Ezildi, Murat Özarı, Hanzade Durmuş, Arto, Hande Sarıoğlu, Açelya Topaloğlu, Özgün Bayraktar, Recep Usta, Melis Minkari, Ali Çatalbaş, Hopdedik Ayhan, Volga Tamöz, Müge Dağıstanlı, Cem Öğretir, Irmak Arıcı, Aslı Bekiroğlu, Ceyhun Fersoy, Begüm Öner, Ekin Uzunlar, Rıdvan Bıyık, İpek Açar & Alper Kömürcüoğlu çifti ve Köfn gibi tam 32 ünlü isim kendi dallarında ödül aldı.

İşte geceden öne çıkanlar: Geceye eşi Güzin Özyağcılar ve kızı Zeynep Özyağcılar ile katılan Erdal Özyağcılar, "55 yıllık sanat kariyerimdeki en görkemli ödül törenini şu ahir ömrümde yaşamış oldum." dedi. Özyağcılar, "Gaddar" dizisinin çekimlerinin ise çok keyifli geçtiğini dile getirdi.

Erdal-Güzin Özyağcılar

Kızılcık Şerbeti'nin güzel oyuncusu Sema Öztürk, ödülünü Sinan Güzel'in 3 yaşındaki minik yeğeninin elinden aldı. Öztürk, "En küçük hayranım benden daha şık." diyerek herkesi gülümsetti.

"Kariyerimin en özel ödülünü, magazinn.com gecesinde curise gemisinde almak beni çok mutlu etti" diyen Mustafa Sandal, "Bu akşam kıyafetimin mimarı Melis. Yaman ise bu ayakkabılarımı istemedi ama ben kendim seçtim." dedi.

Musti, törende "Aya Benzer" şarkısını seslendirirken, sahneye çıkan oyuncu Açelya Topaloğlu, Müge Dağıstanlı ve Yelda Kırçuval ile Aya Benzer dansı yaptı.

Musti, kendisinden sonra sahnede ödül alıp şarkı söyleyen Köfn grubunun "Bir Tek Ben Anlarım" şarkısında da mini dans şovu yaptı.

Ceyhun Fersoy, eşi Begüm Öner'in doğum gününü sahnede kutlayıp, "Bu anlamlı ödülü tüm tiyatroculara ve eşime ithaf ediyorum." dedi. İpek Açar, "Biz Alper ile Bodrum'lu olduk. Oğlumuza çok aşığız. Uykusuzluk dönemindeyiz şu an" şeklinde konuştu.

Eser Yenenler ve Berfu Yenenler çifti, "Bu ödülü evimizin en güzel köşesine koyacağız. Çift olarak Safiye Faik'den devraldığımız bayrağı taşıyacağız." dedi.

Eser Yenenler, "Ödülü Kadınlar Günü'nde eşim Berfu Yenenler'e ithaf ediyorum. Benim için her gün dünya kadınlar günü. Eşim beni hep mutlu ediyor, mutlu hissettiriyor." şeklinde konuştu.

Berfu-Eser Yenenler Açelya Topaloğlu

Güldür Güldür oyuncuları Açelya Topaloğlu ve Özgün Bayraktar, "Çok heyecanlıyız, inanılmaz tatlı bir ödül. Bizim meselemiz güldürmek. Sürekli setteyiz, zamanın nasıl geçtiğini anlamıyoruz." diyerek mutluluğunu dile getirdi.

Sinan Güzel yönetiminde, Banu Noyan organizasyonuyla gerçekleşen ve kırmızı halı sunuculuğunu Cenk Yüksel'in, tören sunumunu ise Çiğdem Tunç, Gökay Kalaycıoğlu ve Şenol İpek'in üstlendiği törene katılan davetlilerin katkılarıyla Tamev kız çocuklarına eğitim bursu sağlandı.

Sinan Güzel, "Kız babası olacağım için bu gece, magazinn.com'un 20. yılında kız çocukların eğitimine destek vermek istedik." dedi.

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Gökay Kalaycıoğlu, Çiğdem Tunç, Zahide Yetiş, Şenol İpek, Sinan Güzel

Gecede hem ödül alan, hem de konser veren Sinan Akçıl, "Mabel Matiz gibi ödülümü satışa koymayacağım. Magazinn.com'un organizasyonu çok büyük ve prestijli." dedi. Sanatçı, bir şarkısında sahnede Şafak Sezer ile birlikte dans etti.

Akçıl, metroda şarkı söylediği görüntülerle ilgili ise, şunları söyledi: "Metroya girdik, bir anda şarkılar söyledik. Zarar oldu bize ama destek olduk. Sokak müzisyenlerine her zaman tam destek. 2-3 bin lira gitti feda olsun."

Gecede Zahide Yetiş ve Şafak Sezer, aldıkları ödülü tüm kadınlara ve annelere ithaf etti. Zahide Yetiş, "Keşke attığım adımları, geldiğim bu yerleri pek çok kız çocuğu yaşayabilseydi." dedi.

Şafak Sezer ise, "Genelde erkek filmi yapıyorum ama kadınları daha çok seviyorum. Onlar daha iyi arkadaş." şeklinde konuştu.

Esra Erol, cruise gemisindeki magazinn.com töreniyle ilgili, "Geldiğimden beri çekiniyorum acaba şu an hareket ediyor muyuz diye. İnanılma bir deneyim yaşıyorum." dedi.

En iyi dizi seçilen "Kardeşlerim"in iki genç yıldızı Recep Usta ve Melis Minkari, "Ödülü, sosyal medyada bize yoğun destek veren fanlarımız adına alıyoruz" şeklinde konuştu.

Kadir Ezildi, "Sarı bezimle ödül aldığım için çok mutluyum. İçeride çok sayıda star sanatçı var, onlarla aynı sahneyi paylaşmak benim için gurur verici.

Bundan on sene önce deseler ki, sen şu ünlüler ile aynı salonda olacaksın asla inanmazdım. Eve döndüğüm gibi pijamalarımı giyip, her yeri temizleyeceğim " dedi.