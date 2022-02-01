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Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Ece Erken cinayet anının yayınlanmasına tepki gösterdi: Bu görüntülerle nasıl yaşayacağız? - Son Dakika

Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Ece Erken cinayet anının yayınlanmasına tepki gösterdi: Bu görüntülerle nasıl yaşayacağız?

01.02.2022 19:37

Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırı sonucu öldürülen sunucu Ece Erken sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, eşinin ölüm anına ilişkin yeni görüntülerin yayınlanmasına isyan etti. Erken, "Nasıl bu kadar acımasızsınız? Kızlarını, beni, sevenlerini neden düşünmüyorsunuz?" dedi.

Beşiktaş'ın eski yöneticisi ve ünlü sunucu Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, önceki günlerde Bakırköy'deki bir balıkçıda alacak verecek tartışması olduğu iddia edilen olay sonucu öldürüldü. Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesi memleketi Rize'de defnedilirken, bugün olayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.

YENİ GÖRÜNTÜLERİN YAYINLANMASINA İSYAN ETTİ

Ece Erken, olayın yeni görüntülerinin çeşitli basın yayın mecralarında kullanılmasıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Erken, "Cinayetin yeni görüntüleri, net görüntülerini vermek nedir? Niye? Nasıl yayınlayabiliyorsunuz? Nasıl bu kadar acımasızsınız? Kızlarını, beni, sevenlerini neden düşünmüyorsunuz?" dedi.

"BU GÖRÜNTÜLERLE NASIL YAŞAYACAĞIZ?"

Erken, paylaşımının devamında ise şunları söyledi: Biz nasıl bu görüntülerle yaşayacağız? Neden acımıza acı katıyorsunuz? Görüntü yerine haberlerde neden kaçak olan katillere Seccad Yeşil ve Serkan Dakman'a yer vermiyorsunuz?"

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Ece Erken isyan etti: Bu görüntülerle nasıl yaşayacağız?
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Son Dakika Magazin Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Ece Erken cinayet anının yayınlanmasına tepki gösterdi: Bu görüntülerle nasıl yaşayacağız? - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Ece Erken cinayet anının yayınlanmasına tepki gösterdi: Bu görüntülerle nasıl yaşayacağız? - Son Dakika
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